Ne zna biti sama: Taylor nakon svakog prekida napisala pjesmu

Američka country-pop kantautorica Taylor Swift (29) proglašena je najplaćenijom slavnom osobom na svijetu jer je prošle godine zaradila 185 milijuna dolara. Pjevačici nije prvi put da se nalazi na vrhu te liste, međutim, na početku njezine karijere nitko nije pretpostavljao da će postići takav uspjeh.

Njezina karijera nije bila bez skandala, no mediji su je zapamtili kao djevojku koja 'ne zna biti sama'. Naime, nakon svakog prekida sa slavnim dečkima, Taylor bi snimila pjesmu. Čini se, na taj je način zaradila milijune.

Prva javna veza s nekom poznatom osobom bila je mladenačka ljubav s članom benda Jonas Brothers Joeom Jonasom (29). Bili su kratko zajedno, a on je s njom prekinuo pozivom na telefon koji je trajao 27 sekundi. Taylor je u prekidu s Joeom našla inspiraciju za dvije pjesme - 'Last Kiss' i 'Forever And Always'.

Nakon njega, sreću je potražila s glazbenikom Johnom Mayerom (41). Ni ova veza nije potrajala, a stajala ju je prijateljstva s pjevačicom Katy Perry (34), s kojom je kasnije završila u pravom ratu zbog plesačice koju su obje htjele na svojim turnejama.

Pjevačice su se naposljetku pomirile u spotu za Taylorinu pjesmu 'You Need To Calm Down'. Napisala je pjesmu i o Mayeru, a onda se zaljubila u glumca Jakea Gyllenhaala (38). Doduše, ni veza s njim nije potrajala te se počela viđati s glumcem Eddiejem Redmayneom (37). Međutim, Eddie pjesmu nije dobio.

Potom se šuškalo da je u tajnoj vezi s glumcem Zacom Efronom (31), iako nitko od njih to nije potvrdio. Ispostavilo se da je Swift nakon Eddieja ipak bila u vezi s Conorom Kennedyjem (24). Njemu je nakon prekida posvetila pjesmu 'Begin Again'. Srce joj je slomio još jedan član benda omiljenog među tinejdžericama, Harry Styles (25) iz One Directiona kojem je posvetila dvije pjesme na dva albuma.

Međutim, sve njene propale veze ipak nisu ono po čemu je publika pamti, kao ni njena glazbena dostignuća, već kada se 2009. popela na pozornicu MTV Music Awardsa kako bi primila nagradu za najbolji ženski video te godine i zahvalila svima na podršci. U nakani ju je prekinuo reper Kayne West (42) koji je nakon pola boce Hennessyja odlučio da je najpametnije da je prekine u pola rečenice, otme joj mikrofon i kao 'uslugu' svojim prijateljima, supružnicima Carter, održi govor o tome kako je Beyoncé pokradena i da je ona trebala dobiti tu nagradu.

West se 2010. ispričao, ali je 2013. povukao ispriku. Međutim, situacija nije stala pa su 2015. njegova supruga Kim (38) i njezina sestra Kendall (23) viđene na Taylorinu koncertu, a on je dao naslutiti da planira surađivati s njom.

Međutim, 2016. otvorene su stare rane kada je Kanye u pjesmi 'Famous otpjevao kako je Taylor postala megazvijezda zbog njega i da postoji šansa da će se seksati.

Swift je brzo odgovorila da će uvijek biti ljudi koji pokušavaju sebi pripisati njezin uspjeh, no Kim Kardashian je odlučila pustiti u javnost snimku na kojoj Taylor jasno pristaje na to da je Kanye u takvom kontekstu spominje u pjesmi što je dugoročno naštetilo njezinu imidžu u javnosti.

