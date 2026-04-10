Neb Chupin: Zbog filma sam prodao stanove i kuću u Americi

Svečanom premijerom u zagrebačkoj dvorani CineStar IMAX u Arena Centru, u domaća je kina u srijedu navečer zaplovio "Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu", znanstveno-fantastični akcijski film holivudsko-hrvatske koprodukcije.

Crvenim tepihom prošetala se brojna filmska ekipa predvođena glavnim producentom i glumcem Nebom Chupinom (61). Neb je film radio s redateljsko-scenarističkim dvojcem, Domagojem Mažuranom i Zoranom Lisincem. Film je već prikazan u tristotinjak kina diljem SAD-a.

- Puno puta sam bio na crvenim tepisima u Hollywoodu i snimio sam puno filmova. Htio sam dovesti u Hrvatsku jedan takav način 'red carpeta', da se svi možemo slikati i da to bude pravi mali glamur. Zato smo i napravili ovu prekrasnu gozbu na premijeri. Donijeli smo i kostime i maske iz filma. Ove kostime samo mi imamo ovdje, to nismo mogli nositi u Ameriku - istaknuo je Neb Chupin na premijeri.

Pozirao je na crvenom tepihu s kćeri Lutze i sinom Nikolom, koji imaju manje uloge u filmu.

Put do velikog platna za ovaj je film bio gotovo jednako avanturistički kao i njegova radnja. Priča je nastala prema izvornoj ideji Chupina, inače američko-hrvatskog poduzetnika, poznatijeg kao osnivača brenda Dida Boža, a prvotno je bila zamišljena kao intimna biografska priča o njegovu djetinjstvu, odnosu s djedom i ostvarenju "američkog sna" s djedovim receptom za džem od smokava.

Međutim, u suradnji s redateljima Mažuranom i Lisincem, scenarij je tijekom osam godina doživio potpunu transformaciju.

Veslačke utrke zamijenili su futuristički gliseri koji podsjećaju na one iz serijala "Pobješnjeli Max", a Sjedinjene Američke Države zamijenio je mitski, utvrđeni grad-država Argos.

Jedan od otoka u filmu nosi ime The Fig Island (Otok smokava), kao posveta korijenima iz kojih je sve poteklo.

Ovaj film je plod osmogodišnjeg rada i ulaganja od oko deset milijuna dolara. Ovo je trebao biti mali film, trebala je biti skromna priča između dide i unuka te njegova odlaska u Ameriku, ali jednostavno smo zagrizli preveliki zalogaj. Nakon prvog snimanja imali smo jako puno scena. Vidjeli smo da je to skupo i zato je dugo trajalo. Nismo imali novca. Novac je dolazio malo pomalo, svaki mjesec. Nismo mi imali deset milijuna dolara sa strane, kako je jedan kritičar rekao. To je svaki mjesec bilo pitanje - hoćemo li imati za plaće, hoćemo li imati za ovaj 'shot' ili onaj 'shot'. A svaki je 20 tisuća dolara. To nije bilo tako lako, rekao je Neb.

Dodao je kako je bila velika neizvjesnost od početka do kraja.

- Nismo nikad znali hoćemo li uspjeti. Ja sam prodao dva stana i kuću u Los Angelesu te sam te novce uložio u film, sve što imam. Zadovoljan sam jer sam zatvorio tu neku svoju priču koju sam počeo i volio bih pozvati gledatelje da dođu gledati film - rekao je Neb.

Dodao je kako mu je bilo važno istaknuti vizure Hrvatske u filmu.

- To je bilo jednostavno. Rekao sam redateljima: 'Hoću džem od smokava, hoću cijelu Hrvatsku i hoću didu' - rekao je Chupin.

“Gospodara Oluje" snimali su na jadranskoj obali, čije su prirodne ljepote i sirova energija postali ključan dio vizualnog identiteta filma. Lokacije poput Brača, Hvara, Kornata, Paga, Splita i Vodica pretvorene su u postapokaliptični vodeni svijet, dok je veličanstveni Dubrovnik poslužio kao kulisa za grad Argos.

Snimanje je bilo iznimno zahtjevno. Ekipa je opremu, generatore i rasvjetu brodovima prevozila do zabačenih otoka i starih vojnih tunela za podmornice. Borili su se s čuvenom jadranskom burom koja je puhala brzinom i do 100 milja na sat. Dok je sav ostali pomorski promet bio zabranjen, filmska ekipa isplovila je na preuređenim vojnim brodovima kako bi uhvatila stvarne, opasne scene na olujnome moru.

A hoće li snimati dalje? Neb je otkrio da već imaju dvije skripte.

- Idemo u svemir, pod vodu, u staro doba gdje su dinosauri. Bit će još tri, četiri filma - otkrio je za kraj i najavio dolazak u Vodice.

Podržat ga je došao i Igor Šeregi, redatelj vrlo uspješnog domaćeg filma "Svadba", a punom se dvoranom moglo čuti: "Vidimo se na Svadbi 2"!

Inače, glumačku postavu čine poznata međunarodna imena poput škotskog veterana Jamesa Cosma ("Igra prijestolja", "Hrabro srce"), englesko-australske glumice Caroline Goodall ("Schindlerova lista"), danskog glumca Marca Ilsøa ("Vikinzi") i Billyja Barratta ("Invazija"). Uz njih, zapažene uloge ostvarili su i Goran Bogdan, Sergej Trifunović te Ivana Dudić.

Radnja filma smještena je tri stoljeća nakon Velikog potopa, koji je svijet pretvorio u arhipelag otoka pod stalnom prijetnjom kolosalne, beskrajne Oluje. Jedina nada za preživjele leži u Argosu, utočištu do kojega se dolazi samo kroz opasne utrke poznate kao “Jahanje Oluje”. Film prati dvoje mladih buntovnika, Neba i Anu, koji se usuđuju prkositi sudbini i zaploviti ravno u srce Oluje kako bi otkrili istinu o postanku svojega svijeta, tajnu koju ljubomorno čuvaju besmrtni vladari Argosa.