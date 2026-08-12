Nećak kralja Charlesa iznenadio je sve odabirom ljetnog posla...

James, grof od Wessexa, sin princa Edwarda i vojvotkinje Sophie, nedavno je maturirao na Radley Collegeu, a umjesto tipičnog odmora prije nego što ponovno krene s učenjem, on je preuzeo neočekivanu ulogu na kraljevskom posjedu Sandringham.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Mladi grof viđen je kako vozi traktore i obavlja teške fizičke poslove na farmi, a to je iznenadilo i mnoge radnike koji dugi niz godina rade na imanju kralja Charlesa III. u Norfolku.

- Svi su toliko navikli vidjeti Jamesa elegantno odjevenog s obitelji samo na svečanostima za Božić i Uskrs, pa sam morao dvaput razmisliti. Možda je kraljev nećak, ali više je nego sretan što može zaprljati ruke - rekao je jedan od zaposlenika za The Sun.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Ovakav posao pokazuje kako su ga roditelji odgojili na specifičan način. Sophie od Wessexa ranije je u intervjuu za The Times objasnila kako su nastojali odgojiti djecu s razumijevanjem da će 'vrlo vjerojatno morati raditi za život'. Upravo zbog toga su odlučili da James i njegova starija sestra, Lady Louise, neće koristiti titule od rođenja, iako su na njih imali pravo. Ovakav pristup pripremio ih je za 'život izvan radnog dijela kraljevske obitelji', a James to potvrđuje svojim ljetnim poslom koji je mnoge iznenadio.