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KRALJEVSKI RADNIK

Nećak kralja Charlesa iznenadio je sve odabirom ljetnog posla...

Piše Maša Mai Čigir,
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Nećak kralja Charlesa iznenadio je sve odabirom ljetnog posla...
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Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
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Najmlađi unuk pokojne kraljice Elizabete II. odlučio je zasukati rukave i ljeto provesti radeći na obiteljskom imanju

Admiral

James, grof od Wessexa, sin princa Edwarda i vojvotkinje Sophie, nedavno je maturirao na Radley Collegeu, a umjesto tipičnog odmora prije nego što ponovno krene s učenjem, on je preuzeo neočekivanu ulogu na kraljevskom posjedu Sandringham.

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Omiljena kraljičina snaha i njen suprug nisu mogli suzdržati suze na sprovodu Elizabete II.
Easter Service at St George's Chapel
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Mladi grof viđen je kako vozi traktore i obavlja teške fizičke poslove na farmi, a to je iznenadilo i mnoge radnike koji dugi niz godina rade na imanju kralja Charlesa III. u Norfolku. 

- Svi su toliko navikli vidjeti Jamesa elegantno odjevenog s obitelji samo na svečanostima za Božić i Uskrs, pa sam morao dvaput razmisliti. Možda je kraljev nećak, ali više je nego sretan što može zaprljati ruke - rekao je jedan od zaposlenika za The Sun

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King Charles III coronation
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Ovakav posao pokazuje kako su ga roditelji odgojili na specifičan način. Sophie od Wessexa ranije je u intervjuu za The Times objasnila kako su nastojali odgojiti djecu s razumijevanjem da će 'vrlo vjerojatno morati raditi za život'. Upravo zbog toga su odlučili da James i njegova starija sestra, Lady Louise, neće koristiti titule od rođenja, iako su na njih imali pravo. Ovakav pristup pripremio ih je za 'život izvan radnog dijela kraljevske obitelji', a James to potvrđuje svojim ljetnim poslom koji je mnoge iznenadio.

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