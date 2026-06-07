Nećak kralja Charlesa se oženio: Ovo mu je drugi brak, no na svadbu nije došla cijela obitelj

Najstariji unuk pokojne kraljice Elizabete II., Peter Phillips, vjenčao se sa svojom partnericom Harriet Sperling u crkvi Svih Svetih u selu Kemble, smještenom u slikovitom Cotswoldsu. Ceremonija, iako opisana kao relativno skromna za kraljevske standarde, okupila je sam vrh britanske kraljevske obitelji, uključujući kralja Charlesa i kraljicu Camillu te princa i princezu od Walesa.

Foto: Dylan Martinez

Ovo je drugi brak za 48-godišnjeg Phillipsa, što ga čini prvim od osmero unučadi kraljice Elizabete koji je nakon razvoda ponovno stao pred oltar. Time slijedi put svoje majke, princeze Anne, i ujaka, kralja Charlesa, koji su također pronašli sreću u drugom braku.

Foto: Dylan Martinez

Tko je Harriet Sperling?

Harriet Sperling (45), pedijatrijska medicinska sestra, oduševila je prisutne u elegantnoj vjenčanici koju potpisuje jedna od omiljenih dizajnerica kraljevske obitelji, Emilia Wickstead. Kreacija, izrađena po mjeri, imala je visoki ovratnik, duge rukave i profinjenu siluetu stupa, a cijela je bila prekrivena izuzetno finom čipkom Leavers, izvorno stvorenom u Nottinghamu. Motiv prerijskog cvijeća iz 1900-ih na čipki bio je suptilna posveta Gloucestershireu, grofoviji u kojoj su i mladenka i mladoženja odrasli. Ispod čipke, strukturu haljini davao je talijanski krep u boji slonovače, navode britanski mediji.

Foto: Dylan Martinez

Mladenkin izgled upotpunjen je Jimmy Choo cipelama i tijarom koja ima vlastitu kraljevsku priču. Njezin buket, koji je osmislila cvjetna umjetnica Millie Richardson, sastojao se od đurđica, grahorica i mirte. Đurđice su bile poseban znak pažnje prema pokojnoj kraljici Elizabeti, koja ih je imala u svom krunidbenom i vjenčanom buketu, dok je mirta tradicionalni cvijet u kraljevskim vjenčanim buketima, simbolizirajući ljubav i ljepotu. Modni stručnjaci već nagađaju o pojavi "efekta Harriet", predviđajući da bi njezin profinjen i klasičan stil mogao imati jednak utjecaj na modu kao i onaj princeze od Walesa.

Djeveruše su bile kćeri para iz prethodnih brakova: Peterove kćeri Savannah (15) i Isla (14) te Harrietina kći Georgina (13). Djevojke su nosile elegantne bijele haljine, također s potpisom Emilije Wickstead, te cvjetne krunice.

Foto: Dylan Martinez

Nije cijela obitelj došla

Unatoč kišnom vremenu, raspoloženje ispred crkve bilo je vedro. Kralj Charles i kraljica Camilla stigli su odlično raspoloženi, a kralj je svojim prslukom u boji maslaca bio usklađen sa žutim kompletom svoje supruge. Zbog obveza na poznatoj konjičkoj utrci Epsom Derby, kraljevski par napustio je slavlje odmah nakon crkvene ceremonije.

Princ William i princeza Kate djelovali su opušteno i zaljubljeno, izmjenjujući nježne poglede i dodire. Princeza od Walesa izgledala je besprijekorno u haljini od tvida boje pijeska s potpisom dizajnera Rolanda Moureta. Topao susret zabilježen je između princa Williama i njegove rođakinje, princeze Beatrice, čime su opovrgnuta nedavna nagađanja o njihovom zahlađenju odnosa.

Foto: Dylan Martinez

Ipak, izostanak nekoliko članova obitelji bio je itekako primjetan. Mladoženjin bratić, princ Harry, i njegova supruga Meghan Markle, koji žive u Kaliforniji, nisu bili pozvani. Izvor blizak obitelji za Hello! magazin pojasnio je da rođaci već nekoliko godina nisu u kontaktu te da je njihov odnos prirodno zahladio.

Na vjenčanju se nisu pojavili ni Peterov ujak Andrew Mountbatten-Windsor te njegova bivša supruga Sarah Ferguson. Među odsutnima je bila i Lady Louise Windsor, kći vojvode i vojvotkinje od Edinburgha, koja je bila spriječena zbog završetka studija na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj.

Foto: Dylan Martinez

Nakon crkvenog obreda, slavlje se nastavilo u opuštenoj atmosferi na imanju Gatcombe Park, daleko od očiju javnosti, u krugu najbliže obitelji i prijatelja.

*uz korištenje AI-ja

