Nećakinja potvrdila da je Dolly sahranjena u petak u Nashvilleu

Nećakinja Dolly Parton, na svom je Instagram profilu objavila emotivnu poruku i potvrdila da je njezina teta sahranjena u petak, 28. kolovoza.

- Ovo mi je stvarno jako teško napisati. Željela sam pričekati da moja baka bude pokopana prije nego što pokušam išta od ovoga pretočiti u riječi - napisala je Lainey Mae Parton uz niz fotografija na kojima je slavna pjevačica s različitim članovima obitelji.

Lainey je nastavila hvaliti Dolly, koju su njezine nećakinje i nećaci od milja zvali 'teta baka', istaknuvši koliko im je tijekom života bila velika podrška.

- Uvijek je imala način da učini da se osjećam kao da sam dovoljno dobra. Zbog nje mi se moji snovi nikada nisu činili preveliki niti sam imala osjećaj da nešto ne mogu napraviti. Vjerovala je u mene prije nego što sam uopće znala vjerovati u sebe - napisala je Lainey.

- Većina ljudi može se sjetiti barem jedne loše uspomene sa svakim članom svoje obitelji. Ja se iskreno ne mogu sjetiti nijedne s njom - napisala je Lainey i dodala da Dolly nije mogla imati vlastitu djecu te je zato svojim nećakinjama i nećacima učinila da se osjećaju kao da su njezini.

- I dalje mi se čini nestvarnim da je nema. Nedostajat će mi njezin glas, njezin smijeh, njezini zagrljaji i samo spoznaja da je bila tu. Volim te, bako. Zauvijek - zaključila je Lainey.

PageSix je u petak izvijestio da su se Dollyni najbliži okupili na mjestu njezina posljednjeg počivališta, na groblju i u mauzoleju Woodlawn Memorial Park and Mausoleum u Nashvilleu. Izvor je kazao kako je ceremonija bila jednostavna, kako je pjevačica željela. Parton, koja je preminula u utorak u 80. godini nakon kratke borbe s rakom čija vrsta nije objavljena, navodno je pokopana pokraj svog voljenog supruga Carla Deana. Dugogodišnji supružnici bili su u braku 58 godina, prije nego što je Dean prošlog ožujka preminuo u 82. godini.

Foto: Gus Ruelas

Dobitnica Grammyja trebala je biti pokopana u pamučnoj haljini i svojim prepoznatljivim cipelama s visokim potpeticama.

- Dolly me nazvala i rekla da želi počivati u prekrasnom sloju mekanog pamuka jer, nakon života provedenog u teškim cirkonima, napokon zaslužuje biti udobno smještena i malo se odmoriti - kazao je njen nećak Bryan Seaver u videosnimci na Instagramu kojom je objavio vijest o njezinoj smrti.