'Neda je trebala pobijediti, a Valentić nije bio simpatičan'

Sinoć je krenula nova sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Osam novih kandidata sinoć je na pozornici pokazalo svoje transformacije, a žiri koji čine Indira Levak (46), Nives Celzijus (38), Goran Navojec (49) i Igor Mešin (52) komentirao je njihove izvedbe. Komentara nije nedostajalo ni od gledatelja ispred malih ekrana, koji su svoje dojmove podijelili na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Fabijan Pavao Medvešek (27) oduševio je žiri kao Freddie Mercury s izvedbom pjesme 'Bohemian Rhapsody', a ni gledatelji nisu ostali imuni na njegov nastup. Pobijedio je u prvoj emisiji, a gledatelji za njega pišu kako je stvarno bio najbolji.

Foto: NOVA TV

- Oduševljena sam. Ovo je bilo super! I pjevanje, i transformacija - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Međutim, neki su se složili kako im je nastup Nede Parmać (34) ipak bio bolji te kako je ona trebala pobijediti.

Foto: NOVA TV

Transformirala se u pjevačicu Terezu Kesoviju (81), a žiri je pohvalio njezine pjevačke i glumačke sposobnosti.

Foto: Facebook/Screenshot

Svaku pohvalu dobio je i glumac Siniša Ružić (50), čije su glumačko umijeće mnogi prepoznali i u pjevanju.

- Ma je on toliko super glumac da je to za ne povjerovat, zabavan, simpatičan, ovo me nasmijalo - jedan je od komentara na Facebooku.

I drugi su kandidati dobili pohvale pa se čini kako je ova sezona dobro započela. Međutim, gledateljima je za oko zapeo Mario Valentić (39), koji se u prvoj emisiji transformirao u Nives Celzijus (38). Nekima se svidio, dok su ga drugi njegovu izvedbu ocijenili najlošijom. Priznaju kako je ovo bila i teška transformacija.

Foto: NOVA TV

- Dobar si bio, sljedeći put se transformiraj u Indiru, to bi sigurno rasturio - jedan je od komentara.

Foto: Facebook/Screenshot

- Najlošiji večeras. I ne previše simpatičan u najavi - jedan je od komentara, dok su neki rekli i kako su očekivali i ženstvenije lice, s obzirom na to da je 'ljepuškast'.

Foto: NOVA TV

Sve pohvale dobile su i Lana Klingor Mihić (39) i Lu Jakelić (26). Dvije Maje Šuput na bini smo imali zahvaljujući glumcu Marku Braiću (29) koji je transformiran u voditeljicu showa izveo pjesmu 'Dođi mami'. Gledatelji su se složili kako je i njegova transformacija bila poprilično teška, ali i pomalo loša.

Foto: NOVA TV

- Meni je to bila najlošija maska' - jedan je od komentara, dok je drugi gledatelj dodao: 'Ljepši mi je od Maje'.

Foto: Facebook/Screenshot

Foto: Facebook/Screenshot

Međutim, gledatelji nisu pretjerano oduševljeni ovogodišnjim voditeljima. Mišljenja su podijeljena.

- Izvedbe su top, no voditelji, pogotovo ovaj Riđan, jednostavno, lik je negledljiv - jedan je od komentara. S druge strane, mnogi pišu kako su novi žiri i voditelji pravo osvježenje.

POGLEDAJTE VIDEO: