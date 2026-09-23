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Neda Parmać se prisjetila teških početaka pjevačke karijere

Piše Zrinka Medak Radić,
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Neda Parmać se prisjetila teških početaka pjevačke karijere
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Foto: Instagram screenshot/kolaž
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Poznata pjevačica na društvenim se mrežama prisjetila svojih glazbenih početaka, koji, kako je objasnila, nisu bili nimalo laki...

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Neda Parmać podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama emotivnu uspomenu na svoje glazbene početke.

U videu koji je podijelila, mlada Neda, tek punoljetna, izvodi poznati hit 'Natural Woman' na velikoj pozornici prve sezone emisije Hrvatski idol, odjevena u crni top bez rukava, s prepoznatljivom plavom kosom i tregerima. Sama pjevačica otkrila je kako dugo vremena nije mogla gledati te snimke, sve dok nije u potpunosti prihvatila djevojčicu u sebi koja živi za glazbu i pjevanje.

Kao dijete, Neda je mislila da nikada neće propjevati jer je uvijek bila pomalo promukla. Njezin pravi san probudio se kada je vidjela sestru Sanju kako nastupa s njihovim ocem. Zanimljivo je da je godinu dana prije Hrvatskog idola, Neda doživjela veliki udarac na audiciji za emisiju Story Super Nova. Sestra Sanja tada je prošla dalje, dok Neda nije uspjela.

"Plakale smo obje. Kaže sestra da je to bila gorka pobjeda i da je proplakala cijelu noć. Sjećam se njezinog prvog nastupa na televiziji. Ja sam plakala od sreće. Moja sestra je uspjela. Ja ću završiti Ekonomski fakultet i raditi na šalteru banke", prisjetila se glazbenica u svojoj iskrenoj objavi.

Kada su krenule audicije za Hrvatski idol, Neda je bila potpuno obeshrabrena i uvjerena da pjevanje jednostavno nije za nju. Nije željela ići na novu audiciju jer se bojala još jednog poraza. Međutim, obitelj je odigrala ključnu ulogu i izvršila pritisak na nju. Pitali su je što zapravo ima za izgubiti. Pred žiri, u kojem su sjedili glazbeni stručnjaci poput Miroslava Škore i Nikše Bratoša, došla je bez ikakvih očekivanja i otpjevala pjesmu "Natural Woman", istu onu koju je njezina sestra pjevala samo nekoliko dana ranije. I prošla je dalje.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Svaki sljedeći krug natjecanja Neda je smatrala svojim zadnjim. Čak i kada je ušla u emisije uživo, nakon svakog nastupa pripremala se na ispadanje. Tome je doprinosio i legendarni Đorđe Novković, tadašnji član žirija, koji je u svakoj emisiji govorio kako se boji da će baš tu večer Neda napustiti natjecanje.

"Kasnije sam shvatila da je to bila njegova taktika da me zadrži u natjecanju jer sam svaku epizodu imala sve više i više glasova publike", otkrila je pjevačica.

Unatoč stalnom strahu, Neda je uspjela dogurati do samog polufinala, a pozornicu je dijelila s kolegicama Pamelom Ramljak i Žanamari Lalić, koja je na kraju odnijela pobjedu u prvoj sezoni. Žanamari se javila u komentarima ispod objave i poručila Nedi da je tada bila njezina Britney s puno boljim glasom. Javili su se i brojni obožavatelji koji su se složili kako je to bila jedna od rijetkih sezona glazbenog showa koju je s nestrpljenjem gledala cijela država.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Danas Neda ima iznimno bogatu glazbenu karijeru. Nakon Hrvatskog idola, s Pamelom Ramljak oformila je grupu Feminnem koja je čak dva puta predstavljala regiju na Eurosongu. Osim toga, nastupa s retro-swing triom Gelato Sisters, a nedavno je predstavila i novi obiteljski trio u kojem pjeva sa sestrom Sanjom i bratom Tomislavom.

Foto: PROMO
*uz korištenje AI-ja
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