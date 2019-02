Neda tuguje za majkom: 'Hvala ti za ljubav, snagu i podršku'

Prije točno godinu dana preminula je majka Nede Ukraden (68), Anđelija u 93. godini, a pjevačica joj je posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama.

- U tvome srcu za mene, tople je ljubavi bilo. Ti si me pratila svuda, kao anđelovo krilo. Težak si imala život, ali nikad se žalila nisi. Uvijek na mome nebu, kao sunce sjala ti si - stihovi su koje je Neda napisala uz fotografiju preminule majke te nastavila:

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Danas je godinu dana od kada je prestalo kucati srce moje mame Anđe. Mila moja majko, hvala ti za ljubav, snagu, podršku, brigu i radost kojom si ispunila naše živote. Vječno ćeš biti u našim srcima - napisala je.

Foto: Instagram

Anđelija je bolovala od Alzheimerove bolesti, a Neda je otvoreno govorila o majčinoj borbi i kako ju je morala smjestiti u dom u Beogradu jer joj se stanje pogoršalo.

- Strašni su trenuci kad se lomite trebate li voljenu majku s kojom ste proveli 66 godina smjestiti u dom za starije i nemoćne. Mučile su me dvojbe ima li to smisla, je li to grijeh, mjesecima sam se borila sama sa sobom - ispričala je tada pjevačica.

Foto: Instagram

Najteže joj je bilo što ju majka nije prepoznavala posljednjih desetak godina, kao ni njezinu kćer Jelenu i praunuke. Brojni prijatelji i obožavatelji pjevačice bili su konstantno uz nju, pogotovo u teškim danima tuge.

