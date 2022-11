Neda Ukraden o svađi s Rajkom Dujmićem: 'Plakala sam, bila u čudu, šokirana. Nije se ispričao'

Hrvatska pjevačica Neda Ukraden (72) nedavno je objavila autobiografsku knjige 'Zora je svanula'. U njoj se prisjetila jako teškog trenutka u karijeri, dok je nastajala pjesma 'Zora'.

Kako je napisala Neda, imala je verbalni okršaj s pokojnim hrvatskim skladateljem Rajkom Dujmićem.

- Plače se obično zbog nekih rastanaka, ali ja sam plakala ponovo kada se sjetila trenutka kada sam otišla u Ljubljanu snimiti pjesmu „Zora je svanula“. Očekuje se izlazak moje ploče u studenom, to je trebalo biti prava bomba i ja odlazim u Ljubljanu snimiti LP ploču. Rajko Dujmić, inače aranžer i producent svih pjesama i kompozitor pet, me čeka u studiju i ja ga pitam koju ćemo snimiti prvu, on kao ‘Kaj god, hajde onu Zora je’, to je kao bez veze. Rekla sam meni se ta pjesma sviđa, a on mi odgovori ‘Koja pjesma od tri akorda?’. I ja uđem u studio, stavim slušalice, stanem pred mikrofon i pušta on meni matricu i ja ga pitam zašto je takva matrica i hoće li će biti još nešto snimljeno - prisjetila se Neda pa dodala:

- Kažem mu da mi se nešto ne sviđa, nekako je praznjikavo, pogrešan ritam, ne čujem tu pjesmu tako, a on na sve to kaže ‘Molim, ne sviđa ti se pjesma, ne sviđa ti se aranžman? Hvala lijepo, ja odlazim iz ovog projekta i to bi bilo to’. Stisnuo čovjek gumb, premotao traku, zahvalio se kroz staklo i kazao ‘To bi bilo to od mene’. Ja u šoku, stojim iza zatvorenih vrata i vidim čovjek izlazi iz studija. Ja u čudu, šokirana počnem plakati.

Ipak bez obzira na sve što se tada dogodilo Neda ipak čuva na Rajka lijepe uspomene.

- Nije se nikad ispričao, on nije takav čovjek. Veliki je emotivac, ali je jednostavno takav je prgav čovjek, svoj. Mi smo poslije surađivali, on je mene obožavao - rekla je.

Podsjetimo, Nedina knjiga je dugo bila najavljivana, a Neda je nekoliko puta rekla koliko je zbog nje uzbuđena. Uzbuđeni su bili i obožavatelji jer se pročulo da knjiga sadrži neke do sad nepoznate podatke o pjevačici.

Inače, u svojoj knjizi ispričala je kako joj se udvarao glazbenik Saša Popović (68) i da je jednom u zoru došao pred njezina vrata s buketom cvijeća, ali je ona odbila njegovo udvaranje. Popović je demantirao ove navode.

