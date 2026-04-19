Neda Ukraden pokazala je kćer i čestitala rođendan: 'Mila moja'

Legendarna pjevačica Neda Ukraden je na društvenim mrežama čestitala rođendan svojoj kćeri Jeleni rođendan Uz fotografiju njih dvije, koja je snimljena u Splitu, napisala je: 'Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco! Da mi još dugo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom, želi ti tvoja majka Neda'.

Ispod objave redale su se brojne čestitke u komentarima. 'Sretan divan dan! Jedan osmijeh, ista duša. Savršena harmonija', 'Ljepota, ljubav i toplina zraći s ove slike. San svake majke je da ima ovaku kćer, lijepu, dobru, pametnu, posvećenu svojoj obitelji. Sretan rođendan Jeci i da u radosti, zajedno s Vama, proslavi još puno rođendana', samo su neki od komentara.

Kako navodi Story, Jelena Bilbija Minović je jedino dijete koje je Neda dobila u braku s pokojnim Milanom Bilbijom, a njih dvije su vrlo bliske. Iako joj je majka slavna pjevačica, Jelena nikada nije imala želju za karijerom pod svjetlima reflektora. Vlasnica je kozmetičkog salona u Beogradu, a bavi se i marketingom.

Udala se 2009. za Predraga Minovića, s kojim ima troje djece. Žive u Beogradu, u istom domu s Nedom. Jednom je prilikom rekla za Blic kako srećom imaju veliki stan pa se njezina mama može 'izolirati i odmoriti'.

- Međutim, ona to rijetko radi. Moja majka ima energiju kao nitko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nježna baka unucima - rekla je.