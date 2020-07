Neda Ukraden (69) ponovno ljubi? 'Polako, sve će se znati...'

Pjevačica je još uvijek misteriozna pa ne otkriva tko je 'zarobio' njezino srce. No otkrila je kako 'mlađe je slađe' ipak nije njezin moto pa je dala naslutiti kako je njezin novi odabranik možda njezinih godina

<p>Srce najseksi bake Balkana <strong>Nede Ukraden</strong> (69) više nije slobodno. U razgovoru za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/srce-nede-ukraden-vise-nije-slobodno-najseksi-baka-balkana-priznala-nam-je-da-ju-je-pogodila-amorova-strelica---611354.html" target="_blank">InMagazin</a> otkrila je kako je zaljubljena.</p><p>- U koga? Pa taman posla da vam kažem. Nisam ja monetizirala svoju ljubav. Nema govora o tome. Polako. Znat će se - misteriozna je pjevačica. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Neda Ukraden snimila spot s Lukom Basijem'</strong></p><p>No otkrila je kako 'mlađe je slađe' ipak nije njezin moto pa je dala naslutiti kako je njezin novi odabranik možda njezinih godina.</p><p>- Ne bih voljela da budem mama u nekoj vezi, odnosno, da imam osjećaj kao da sam mu mama. To nikako ne bih voljela. Želim biti obožavana, želim biti nečija kraljica, da budem netko koga će držati na dlanu kao malo vode, kao svoju princezu. I ja njega također. Ako ne može, onda doviđenja - iskrena je Neda. </p><p>Priznala je kako je u prošlosti zbog ljubavi radila svakakve gluposti.</p><p>- Putovala, dokazivala, prekidala koncerte, odlazila, ostavljala prijatelje, odrekla se dragih ljudi, nekih dragih stvari... Kada čovjek odraste i shvati kako su to velike greške, čim krenete s tim da se nečega morate odricati, da morate odustajati, tu nema govora o ljubavi. To je budalaština. Tu nema ljubavi, tražite novu vezu - ispričala je Ukraden. </p><p>S godinama je promijenila stav o ljubavnim odnosima, no nije onaj o dobrom provodu. Dobrih tuluma za nju nikada nije premalo.</p><p>- Prava fešta je samo s našim ljudima, na našem tlu, s našom glazbom, s našim pjesmama , i to je onda prava fešta - zaključila je pjevačica. </p>