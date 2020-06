Prije gotovo tri godine osvrnula se i na raspad braka s pokojnim redateljem Milanom Bilbijom, s kojim je dobila k\u0107er Jelenu\u00a0(40).

<p>Pjevačica<strong> Neda Ukraden </strong>uskoro će napuniti 70 godina, a na liniji i dobrom izgledu mogla bi joj pozavidjeti i upola mlađe dame. Jedva čeka da se smiri situacija s korona virusom pa da može normalno održavati koncerte i skakutati po pozornici te sa svojom publikom pjevati u isti glas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neda govorila o prošlosti, obitelji, karijeri...</strong></p><p>Otkako je počela pandemija, Neda se pridržavala svih mjera i uputa - nosila je masku kad bi izlazila, a izlazila je samo kad je to bilo nužno, držala se na distanci od drugih i bila u izolaciji. U svemu tome, priznaje, nije joj bilo lako, kao vjerojatno ni većini, ali se nekako uspjela snaći. </p><p>- Jako sam se uplašila i za sebe i za druge, jer sam neposredno prije proglašenja izvanrednog stanja imala tri velika koncerta s tisućama ljudi, grljenjima i fotografiranjima. Spakirala sam kofer i otišla u kćerin stan, sama u stanu, bila sam sama na cijelom katu. Ali sam to vrijeme iskoristila za pisanje memoara i stigla sam do Olimpijade u Sarajevu - otkrila je pjevačica u intervjuu <strong>Daliboru Petku</strong>, koja mu je priznala i da je zaljubljena.</p><p>Igrala je jednu igru u kojoj je morala pred kamerama odgovoriti je li nešto učinila ili nije. Tako je na pitanje o tome je li zaljubljena odgovorila potvrdno. O detaljima nije htjela već je ostala tajanstvena. </p><p>- O tome više u sljedećoj emisiji, to be continued - smijala se. Razgovarali su i o starim ljubavima i svemu što je Neda za ljubav bila spremna učiniti.</p><p>- Ma radila sam svakakve budalaštine i gluposti. Čovjek cijelog života želi tu veliku ljubav, kasnije se ispostavi da to nije baš tako. Ja sam se za čovjeka kojeg sam voljela naputovala, nalazili smo se na aerodromima u Frankfurtu, Chicagu, Stuttgartu, Zagrebu... Tisuće kilometara sam prolazila i imala osjećaj da se topi ono staklo ispred nas. I kad prođe vrijeme vidjela sam da je to bio balon u mojoj mašti. Ali dok je trajalo, bilo je lijepo - prisjetila se. </p><p>Prije gotovo tri godine osvrnula se i na raspad braka s pokojnim redateljem <strong>Milanom Bilbijom</strong>, s kojim je dobila kćer <strong>Jelenu </strong>(40).</p><p>- Jako mu je smetala količina moje slave i način na koji sam ja na sve to reagirala. Smatrao je da sve to škodi našoj vezi, da mi kuća treba biti prioritet, da nemam što tražiti po turnejama... Uvijek se kaže da iza uspješnog muškarca stoji žena, a vidite, iza uspješne žene obično stoji jedan razoren brak, vlastiti najčešće - rekla je tada Neda.</p>