Neil Young tužit će Trumpa ako bude puštao njegove pjesme

Neil Young je već u više navrata osudio korištenje njegovih pjesama na izbornim skupovima Donalda Trumpa. Young je u veljači izjavio da je Trump 'sramota' za SAD

<strong>Neil Young</strong> (74) će podići tužbu protiv američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> (74) kako bi spriječio da se na predsjedničkim izborima u studenom puštaju njegove pjesme.

Američki pjevač smatra da su mu prekršena autorska prava jer su bez njegovog odobrenja puštani dijelovi pjesme 'Rockin' In The Free World' i 'Devil's Sidewalk' na više izbornih skupova Donalda Trumpa, pa čak i na zadnjem u Tulsi.

Neil Young 'ne može, ni dušom ni savješću, omogućiti da njegova glazba služi kao podloga u anti-američkoj kampanji neznanja i mržnje, sklonoj sukobima', navodi se u tužbi.

Tužba nije datirana, ali pokazuje da je odvjetnici 74-godišnjeg pjevača, koji traže 150.000 dolara odštete i kamata za svako kršenje, namjeravaju podnijeti na sudu u New Yorku.

Neil Young je već u više navrata osudio korištenje njegovih pjesama na izbornim skupovima Donalda Trumpa. Young, koji je rođen u Torontu, u veljači je izjavio da je Trump 'sramota' za SAD.

Više glazbenih zvijezda među kojima su <strong>Pharrell Williams</strong>, <strong>Rihanna</strong>, <strong>Aerosmith</strong> i <strong>Adele</strong>, kao i nasljednici <strong>Princea</strong>, žalili su se jer su njihove pjesme korištene na Trumpovim skupovima.

I slavni Rolling Stones su mu zaprijetili u lipnju tužbom pred sudom ako nastavi puštati njihovu pjesmu 'You Can't Always Get What You Want'.