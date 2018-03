Neistraženom unutrašnjošću Australije i dalje haraju divovi

Australija je oduvijek bila plodno tlo za horore, posebice one koji su se bavili divovskim stvorenjima. Tako smo iz te države/kontinenta dobili i film 'Black Water', o napadu divovskog krokodila, zatim 'Razorback', o napadu divovskog vepra, potom 'Rogue', o napadu divovskog krokodila, da bismo se zatim s filmom 'Boar' vratili na napad divovskog vepra.

Posljednji film započeo je sa snimanjem prije nekoliko godina no financijski problemi obustavili su rad na njemu sve dok nisu bili razriješeni. U pitanju je film u kojem pratimo kolosalnog vepra koji se zaželio ljudske krvi. Zašto je kolosalan? Nitko ne zna, nije niti bitno. Zašto želi ljudsku krv? Niti to nitko ne zna, a da iskreni budemo, ni to nije bitno.

Pogledajte foršpan

U filmu glumi cijela ergela nepoznatih australskih glumaca, kao što su Nathan Jones, John Jarratt, Christie-Lee Britten, Melissa Tkautz, Bill Moseley, Hugh Sheridan, Roger Ward, Ernie Dingo i Ricci Guarnaccio, a pridružuju im se i samo relativno nepoznati Chris Haywood te Steve Bisley.

Redatelj Chris Sun, također donekle nepoznat, režira film koji bi se u kinima napokon mogao pojaviti ove godine.

