Kada su ušli u MasterChef kuhinju, kandidati su doživjeli iznenađenje. Kuhinja je bila gotovo prazna i u njoj nije bilo radnih jedinica. Upravo tako trebalo je biti kako bi čuli što je njihov sljedeći izazov. Budući da je Željka Bleuš u testu kreativnosti spravila najbolje jelo, ovoga puta dobila je priliku oformiti svoj vlastiti tim, ali i odabrati vođu suparničkog tima.

Željka je odlučila da će predvodnica njezine konkurencije biti Ema Baniček. Iako je Željka kazala kako je Ema, također pobjednica u jednom od izazova, bila njezin izbor za vođu suparničkog tima, zato što je je htjela dobru konkurenciju, Gorana Milaković smatra da ju je izabrala jer se s Emom Željka baš i nije družila ni u MasterChef vili.

Željkin tim kuhao je u crvenim pregačama, a za svog je pomoćnika izabrala Ivana Temšića. Emin tim na sebe je stavio plave pregače, te je Ema za svoju pomoćnicu izabrala Anu Antunović. U Željkinom timu su osim, Ivana i Gorane bili još i Tomislav Marković, Roko Kulušić-Neral, Karmen Jurčić, Filip Pleteš, Marija Gregurić te Tihomir Bježančević. Ema je u svoj tim, osim Ane, izabrala još i Marka Krznarića, Maju Mandić, Vanju Agića, Franu Kekeza, Zvijezdanu Posavec, Ana Mariju Kutlešu i Klavdiju Zubović.

Željka je, kaže dobila baš onakav tim kakav je zamislila:

- Potrefila me sreća što Ema nije dirala u moje kandidate.

Ema je bila jako zadovoljna izborom svog pomoćnika jer kaže:

- Treba mi brza, spretna i samouvjerena osoba, a to će biti Ana.

Ana je pak izdvojila Franu kao najslabiju kariku u timu, jer smatra da on nije navikao na timski rad.

Voditeljice timova sada su više nego ikada morale znati upotrijebiti svoje voditeljske vještine. U dućanu su mogli svega deset minuta sa svojim pomoćnicima tražiti i uzeti potrebne namirnice, a onda su zajedno s timom osmišljavali menu kojim su htjeli impresionirati žiri.

Pravila su bila takva da u svakom trenutku kuha samo jedan član tima, a tamo gdje jedan stane drugi je preuzeo kuhanje. Zadatak im je bio da skuhaju dva jela - riblje predjelo i glavno mesno jelo za tri tanjura. Sveukupno su pred žiri morali donijeti šest tanjura te su za to na raspolaganju imali 110 minuta.

Prvih četvero su na raspolaganju za radnom jedinicom imali 15 minuta, a ostali 10 minuta. Vođe timova cijelo su vrijeme stajali pokraj jedinica i određivali slijed kojim će tko i što kuhati. Na znak žirija mijenjao se redoslijed, a svom timu, svatko je mogao pomagati samo usmeno.

Crveni tim krenuo je s Filipom koji je trebao filetirati ribu. Međutim to nikada nije radio, pa mu je Željka davala upute, ali nije bila zadovoljna načinom na koji se on snalazio s ribom. Gorana smatra da su muškarci podbacili, a da je ženski dio ekipe odradio i njihov dio posla u crvenom timu. U plavom timu došlo je do nesuglasica - Ani se nije svidio Markov stav kojim je predlagao svoje ideje.

- Zadovoljna sam poslom koji smo obavili, zahvalna sam ljudima koje imam uz sebe i na suradnji, iako sam malo sumnjala - rekla je Ema nakon što su spravili jelo.

- Mislim da je najvažniji zadatak bio danas da učimo na svojim greškama, da uopćimo svoje greške, da smo ih svjesni, da pričamo o njima i da svi skupa i pojedinačno u sljedećim kuhanjima ispravimo - rekla je Ana.

Za hladno predjelo crveni je tim radio carpaccio od kokota, emulziju od grejpa, hrskavi čips od kože kokota, segmente filetiranog grejpa, klice od cikle da povežu predjelo s glavnim jelom i pistacio da pruži dozu slanoće i aromatizirano ulje od ružmarina. Za glavno jelo žiriju su poslužili janjeći kotlet.

- Prvo smo ga zatvorili na tavi, zatim smo ga obložili krustom od pistacija, ružmarina, peršina i maslaca. Sa strane je čips od cikle, pire od cikle te mrkva začinjena s emulzijom od senfa - objasnila je Željka.

Jelo crvenog tima bilo je atraktivno izgledom, primijetio je žiri.

- Lijepo složeno, lijepih boja, tekstura - komentirao je Stjepan, iako nije bio zadovoljan količinom hrane na tanjurima za obrok od dva slijeda.

- Tanjur kao cjelina nije loš - smatra Stjepan.

Plavi tim za predjelo je spravio mediteranske gyoze punjene kokotom, podlijevane temeljcem od kokota i povrća. U punjenju su još i vlasac i limeta koji su dodatno istaknuli njegov okus. Uz gyoze su se odlučili za ukiseljenu mrkvu kao mediteransku verziju, umjesto đumbira koji se inače servira uz gyoze. Za glavno jelo donijeli su janjetinu mariniranu u masali, maslinovom ulju i limeti. Nakon pečenja janjetina je uvaljana u sjeckani pistacio, s palentom u karmeliziranom mangu podlijevanim janjećim temeljcem te je sa strane reducirani nar.

- Gyoze su malo neuredne - primijetio je Stjepan, a Melkior da mrkve nikako ne mogu zamijeniti đumbir.

Mango je apsolutno nepotreban u ovome, smatrao je Damir, dok su Stjepan i Melkior istaknuli kako nije dobar omjer okusa. Žiriju se sviđaju ideje koje su vidjeli na tanjurima, ali svoje mišljenje o jelima i njihove ocjene reći će natjecateljima tek večeras, u sljedećoj emisiji.