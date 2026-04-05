Neka počne 'Igra chefova': Tko uspije preživjeti, kuhat će...

Od trenutka kad se u studijima Jadran filma upale reflektori, jasno je da "Igra chefova" nije još jedan klasičan kulinarski format. Riječ je o gastrospektaklu koji domaću televizijsku produkciju podiže na novu razinu, i produkcijski i sadržajno. Temeljen na međunarodnom formatu "Game of Chefs", show donosi spoj natjecanja, mentorstva i realnog uvida u profesionalnu kuhinju, a uskoro će ga gledatelji pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

U središtu showa su tri vrhunska mentora, Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić, koji vode natjecatelje kroz niz zahtjevnih izazova, ali i prilika za ulaz u svijet visoke gastronomije. Već na početku testira se ono najvažnije: instinkt i autentičnost. Audicije "naslijepo" eliminiraju predrasude - chefovi ocjenjuju isključivo ono što je na tanjuru, a tek nakon odluke upoznaju autora jela. Samo 18 najboljih ulazi u završnicu, gdje presuđuju detalji: balans okusa, preciznost izvedbe i vizualni dojam. Posebnu dinamiku formatu daje sudar triju različitih kulinarskih pristupa.

Tibor Valinčić predstavlja novu generaciju domaće gastronomije - precizan, discipliniran i fokusiran na izvrsnost. Njegov put nije bio klasičan, ali upravo ga je to, kaže, na početku i usporilo.

- Nedostatak kulinarskog obrazovanja danas me ne razlikuje previše od drugih chefova. U ovom trenutku karijere iskustvo nadoknadi nedostatak početnog znanja, ali u startu je bio to veliki hendikep i morao sam puno više raditi na sebi nego drugi - priznaje.

U radu s kandidatima inzistira na visokim standardima, no jasno odvaja pritisak od zahtjevnosti.

- Mislim da ne postoji granica između zahtjevnog mentora i prevelikog pritiska. Kandidati su došli u show i konkurencija je velika. To samo po sebi stvara veliki pritisak i mislim da moj zadatak nije njima stvarati dodatni pritisak nego ih naučiti kako se nositi s tim - ističe.

Njegovo profesionalno formiranje obilježili su rad u vrhunskim restoranima poput Dubravkina puta, Boškinca i Mirazura te stalno učenje.

- Mislim da svako novo iskustvo donosi određeno znanje i mijenja načine razmišljanja. To je i razlog zašto i dalje tražim nove restorane u koje idem stažirati jer uvijek treba učiti od ljudi koji imaju drukčije načine razmišljanja - smatra.

S druge strane, Toni Boban donosi energiju i spoj sportskog mentaliteta i kuhinje. Odluka da s 18 godina napusti nogomet bila je prekretnica.

- Kao mladiću bilo mi je teško ostaviti se nogometa, ali sam smatrao da je bolje s 25, 26 godina imati svoje znanje i zanat. Mislim da je to najbolji potez koji sam napravio - kaže.

U kuhinji mu, dodaje, upravo sport daje prednost.

- Sport mi je u kuhinji donio agilnost, mobilnost i brzinu. U sportu naučiš da se 11 igrača bori za isti cilj i osvijestiš kako je biti dio momčadi i mislim da se puno toga primjenjuje i u kuhinji - smatra.

Njegov pristup temelji se na osnovama i poštivanju procesa, a kao najvećeg mentora ističe Hrvoja Zirojevića.

- On mi je dao osnove, poštivanje namirnice te kako stvoriti okuse i temeljito kuhati, tri najbitnije stvari na kojima sam izgradio samopouzdanje i svoje viđenje hrane. S tim osnovama danas lakše kreiram nove stvari jer znam da kuham temeljito i dobro - ističe Boban poznat po krilatici "nikad ne bižat od teće - od teće sve kreće" jer teću, kaže - "nije lako za skuvat, to će vam svaki pravi kuhar reći!".

Profesionalni put vodio ga je od Azije do Dalmacije, a danas sa suprugom vodi kuhinju splitskog restorana K.užina, gdje njeguje kombinaciju lokalne tradicije i azijske preciznosti.

- Prva godina je bila jako teška, ali smo se borili, uspjeli smo pokazati koje su kvalitete K.užine i izdržali smo do Michelinove preporuke, kad se sve promijenilo. Bilo je momenata kad sam se pitao što mi ovo treba, ali nismo odustali. Kad sam ja bio lošije volje, supruga je bila podrška meni i obrnuto. Sad se to već lagano uhodalo i sad je plan razvijati se i ulagati iz godine u godinu - kaže Boban, kojemu je najveća podrška supruga, s kojom je od 19. godine i s kojom je prošao sito i rešeto.

U radu s kandidatima fokusira se na razvoj razmišljanja - ne samo kako kuhati nego i kako pristupati jelu kao konceptu.

- Tražim energiju, tražim emociju i tražim karakter. Netko tko želi ići naprijed i učiti iz dana u dan - ističe Toni, koji u ulozi mentora traži više od samog tanjura.

Treći član žirija, Stiven Vunić, donosi drukčiji, izrazito osoban pristup kuhanju. Njegova kuhinja duboko je ukorijenjena u Kvarner, a temelji se na sezoni, lokalnim namirnicama i razumijevanju podneblja.

Kao vlasnik restorana Zijavica izgradio je prepoznatljivu mikrolokalnu filozofiju koja mu je donijela Michelinovu preporuku i niz drugih priznanja. Svoj dan obvezno počinje uz kavu sa suprugom, ritualom koji se, kaže, ne može mjeriti ni s jednom zvjezdicom ni priznanjem.

- To je jedini trenutak u danu kad se stvarno 'nađemo', bez distrakcija, posla i stresa. Michelinova preporuka je priznanje za ono što radimo, ali ta kava je razlog zašto to uopće radimo. Tu rješavamo sve, i privatno i poslovno, i zapravo se pripremimo za dan. Michelin može doći i otići, no taj ritual ne može ništa zamijeniti - iskren je Vunić.

Njegov profesionalni put počeo je vrlo rano, kroz rad u ugostiteljstvu, oblikovala ga je kombinacija želje, znatiželje i stalnog usavršavanja. U showu ističe odnos prema namirnici i autentičnost, ali i karakter jer bez toga, smatra, nema ozbiljnoga kuhara.

Njegova kuhinja temelji se na mikrolokalnom pristupu i poštivanju namirnice, što nekad donosi izazove.

- To znači priličnu komplikaciju oko izvedbe zbog toga što, nažalost, u Hrvatskoj je malim proizvođačima vrlo teško jer često ne sade jednu ili dvije kulture, nego su vrlo šaroliki i onda ne mogu isporučiti dostatnu količinu da to može biti stabilno na meniju barem mjesec, dva. To je jedan od najvećih problema zbog čega često restorani idu na leđenje i slično - dodaje mentor, koji u showu ističe odnos prema namirnici, autentičnost i temelj struke.

- U današnje vrijeme 90% kuhara će reći da bi radije pojeli tanjur s pričom i okusom, ali ja ne želim umanjiti vrijednost tehnički savršeno odrađenog tanjura. Tehnika je temelj svega i bez nje nema kontinuiteta ni ozbiljne kuhinje - smatra Vunić. Njegov osobni put, ističe, oblikovale su obitelj i rana radna iskustva.

- Mene je trebalo pustiti da s 13 godina idem raditi ljeti po lokalima, razne poslove, što je ljudima bili prilično neobično i negodovali su, no moja je mama bila vrlo hrabra i da nije bilo nje i da me nije pustila, tko zna kako bih završio. Iako se jako brinula, najviše je vjerovala u mene, puno pričala sa mnom i osjetila moj karakter i da ja to mogu. Od nje sam naslijedio hrabrost, a od none flegmatičnost, ali i veliku borbu kroz život - zaključuje.

Za gledatelje kombinacija ova tri pristupa znači dinamičan i nepredvidiv show. Za natjecatelje priliku da uče od chefova gdje jedan gradi tanjure poput arhitekta, drugi ih promišlja kroz globalne utjecaje, a treći vraća prirodi i podneblju.