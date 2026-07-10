Nekad je glumila 'ružnu' Ninu, a sad plijeni poglede. Evo kako se mijenjala Lana Gojak Bajt
Projekcijom 'Svadbe' Igora Šeregija, najgledanijeg hrvatskog filma svih vremena, u četvrtak je u večernjim satima u punoj Areni otvoren 73. Pulski filmski festival. Svečano otvorenje okupilo je mnoga poznata lica, među kojima je bila i glumica Lana Gojak Bajt. Publika je pamti kao Ninu iz hrvatskog spin-offa serije 'Ugly Betty', a danas uspješno vodi podcast 'Mame kod Lane'. Pogledajte kako se tijekom godina mijenjala