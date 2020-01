Nekad razbijala hotelske sobe, šmrkala kokain, sad to negira...

Manekenka Kate Moss danas slavi 46. rođendan. u svijet mode probila se sa svega 14 godina i dosad je ostvarila zavidnu karijeru modela. Ipak, uz sve uspjehe na poslovnom planu, imala je i brojne skandale.

Kate je od početka karijere 1988. privlačila pozornost medija, a to je dodatno pojačala kad je započela vezu s holivudskim zavodnikom Johnnyjem Deppom (56). Ta ljubavna veza bila je nemirna, a Kate je završila sa slomljenim srcem. Često su imali burne svađe, a jednom prilikom su porazbijali hotelsku sobu u New Yorku nakon što je Johnny podivljao.

- Kate je mislila kako je Johnny onaj pravi. Smatrala je kako ih je spojila sudbina, a kada je veza počela propadati, postala je očajna. Slomila se fizički i psihički i tada je počelo njezino tulumarenje, kao i konzumiranje droge i alkohola - rekao je prijatelj manekenke.

Ipak, najskandaloznija veza joj je bila s rokerom Peteom Dohertyjem (40), ovisnikom o alkoholu i drogi. Iako je i prije njega bila poznata kao okorjela party djevojka, mnogi smatraju kako ju je Pete povukao na samo dno. U tom periodu 2007. godine bila je uhvaćena kako šmrče kokain zbog čega joj je velik dio modnog svijeta okrenuo leđa.

Ipak, nekoliko godina nakon Kate je tvrdila kako nije uzimala heroin.

- Nikad u životu nisam uzela heroin. Prodavale su se majice s natpisom 'Kate je narkomanka', događale su mi se užasne stvari. Došlo mi je da kažem sama sebi, možda bolje da si stvarno na heroinu - ispričala je Moss.

Iako tvrdi da nikad nije imala problema s teškim drogama, Moss je svojedobno bila na rehabilitaciji zbog alkohola.

- Mislila sam da me alkohol izvlači, bila sam u lošem periodu. Cijeli moj način života činio me nesretnom, a piće nije pomagalo. Potražila sam pomoć kad sam shvatila da nemam više kontrolu nad svojim životom - priznala je Moss. Ipak, prijatelji kažu da se sad potpuno promijenila i drukčija je nego prije. Fokusirala se na to da poboljša zdravlje.

