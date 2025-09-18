Obavijesti

VRATILA SE NEKA POZNATA LICA

Neki su oduševili žiri, drugi baš i ne: Nastavljaju se eliminacije u novoj sezoni Masterchefa...

Neki su položili, neki su pali. U novoj epizodi Masterchefa upoznali smo nove natjecatelje, neki su već bili u showu, druge znamo iz drugih reality emisija...

Još jedna uzbudljiva večer u MasterChef kuhinji donijela je snažne emocije, povratke i nove početke, a kandidati su svojim jelima pokušali uvjeriti žiri da zaslužuju priliku u natjecanju. 

Sandra Pajić s Lastova ponovno je stala pred žiri nakon tri godine te im pripremila rižu s umakom od avokada i pohanog brancina. Na kraju pripreme pomislila je da joj je izostao jedan važan detalj – domaći kruh koji je ispekla. 

„Bez kruha, kao da fali pola duha“, priznala je, no kada je Goran otvorio štrucu, pokazalo se da je kruh pečen. 

Mario je komentirao: „Samo jelo za mene je dobro, ali morate poraditi na sigurnosti.“ 

Goran je bio jasan: „Meni ovo nije dovoljno dobro.“ 

No Stjepan je smatrao da je Sandra zaslužila priliku. Ona je zaključila: „Poručila bih svima koji imaju strahove u životu da kad-tad mora doći taj trenutak da se suoče sami sa sobom.“

Kineziolog Vjekoslav Krsnik iz Zagreba odlučio je spojiti svoje dvije strasti – kuhanje i sport. Žiriju je pripremio rižoto s čvarcima, a prije samog kuhanja podijelio im je popis personaliziranih vježbi za bolju formu. 

„Ovaj rižoto nije bio savršen. Tako da od mene će biti ne“, rekao je Stjepan. Mario je procijenio: „Tehnika vam je bila dosta čvrsta, pa imate od mene da.“ Goran je dodao:

„Daleko je ovo od savršenog rižota, ali pokazali ste da poštujete naš zanat, hodogram pripreme rižota, tako da od mene imate da.“ Nakon kuhanja Vjekoslav je poručio da će prvo proslaviti prolazak audicije, a potom vježbati kuhanje kako bi se u daljnjem natjecanju plasirao što bolje.

Svoje mjesto pokušala je izboriti i Antonela Jakovljević iz Čapljine koja je pripremila rižoto s junećim butom, no trema ju je odvela na pogrešan korak. „Moglo je bolje, puno bolje“, rekla je sama, a Goran je naglasio: „Nesvjesno ste stavljali stvari u tavu, ali shvatio sam da ste došli tu slijediti svoje snove. Ovaj rižoto možda nije najbolji, ali vaša želja, hrabrost, volja i želja, nešto mi govori da ste spremni za sljedeći korak.“ Antonela nije skrivala sreću: „Osjećaj je fenomenalan. Mislim da će moja mama i baka biti ponosne na mene.“

Na audiciju je stigla i Amerikanka Savanah Muller, koja u Hrvatskoj živi šest godina. Pripremila je birra tacose sa sporo kuhanom govedinom, jelo svojih španjolskih predaka. 

No kad je jelo poslužila žiriju, nedostajalo je začina. „Imao sam veća očekivanja, tortilla je upila previše ulja, fali soli, fali karaktera, od mene će biti ne“, rekao je Stjepan. Ni Mario nije bio zadovoljan izvedbom, dok je Goran dodao da je riječ o jelu koje više pripada prijateljskim druženjima nego natjecanju.

Večer je pokazala da iza svakog tanjura stoji priča – o povratku, borbi sa strahom, želji za uspjehom ili o nasljeđu obitelji. Upravo su te priče, uz okus i tehniku, ono što kuhinji daje uzbuđenje i iščekivanje, a s kakvim će pričama doći idući kandidati, doznat ćemo u novim epizodama.

