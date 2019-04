Nekoć se nije htjela razgolititi, a Nina sada pozira u badiću...

Nina Badrić (46) i dalje uživa na Karibima u društvu prijatelja milijardera, Sandre (42) i Andreja Meljničenka (47). Pjevačica redovito na društvenim mrežama objavljuje fotografije s odmora, a često pozira samo u badiću na plaži.

Foto: Instagram

To nije ništa neobično, no Nina je nekoć smatrala da bi izdala samu sebe zbog komadića slave kada bi pozirala obnažena.

[video: 1206001 / Nina Badrić putuje s ruskim bogatašima po egzotičnim destinacijama.]

'Na kaj se ti furaš, zakopčana do grla?'

Pjevačica je prije pet godina na društvenim mrežama umjesto fotografije u badiću objavila anegdotu s početka karijere kad ju je fotograf tražio da pozira obnažena, a ona ga je odbila.

Foto: Instagram

- I danas se sjećam svađe s uglednim fotografom. Suradnja s njim je tada bila čast svakome jer je značila da postajete zvijezda. Tražio je od mene da se obnažim i pokažem grudi i noge, zapravo da mu poziram u kratkoj mokroj majici ispred plasta sijena. Nisam na to pristala, a on me izbacio iz svog studija. Rekao mi je: 'Od tebe nikada neće biti ništa! Nikada nećeš uspjeti! Pjevačica mora frajerima golicati maštu, na kaj se ti furaš, zakopčana do grla?' - napisala je tada Nina na Facebooku.

Foto: Instagram

Daleko od toga da Nini itko zamjera na fotografijama koje objavljuje, naime, obožavatelji je obasipaju komplimentima.

'Gori sve', 'Ti si top', 'Prekrasna si', 'Zgodna žena', samo su neki od komentara koje je dobila na Instagramu.

Foto: Instagram

SUĐENO IM JE DA BUDU SAMI: Ovi horoskopski znakovi uopće nemaju sreće u ljubavi