Nela Đinđić otkrila u kakvim su odnosima ona i Marko Kutlić: 'Podrška sam mu, ali iz daljine'

Pjevačica Nela Đinđić (27) i njezin kolega Marko Kutlić (28) iznenada su prekinuli prošle godine nakon četiri godine veze. Pjevačica se od tada u potpunosti posvetila karijeri, a sada je progovorila u kakvim su odnosima ona i pjevač.

- Kad god se sretnemo lijepo se pozdravimo, možemo razgovarati normalno. Mislim da je to bila cijela poanta priče. Da se poštujemo kao osobe, da poštujemo što radi svatko svoje i to je to. Pratim i dalje sam mu podrška, možda malo dalje, ali i dalje mislim da je ogroman potencijal, ogroman talent i da ga čekaju velike stvari - rekla je Nela za IN magazin.

Nela i Marko prohodali su 2019. godine, a najveći zajednički uspjeh donijela im je pjesma 'U zagrljaju spašeni' 2021. godine. Njihov prekid godinu nakon došao je kao veliki šok publici.

- Bolje da kažemo mi nego da netko krivo prepriča. Neobično, ali tako je. Naoko zatvaramo vrata da bismo ih možda ponovno otvorili. Nakon četiri predivne godine u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da je nismo pronašli - objavila je tada Nela na Instagramu.

Nedavno je mlada pjevačica objavila singl 'Gori nebo', a Marko je nastupio na Melodijama Jadrana u Splitu krajem lipnja i predstavio svoju novu stvar 'Kad god poželiš'.