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ŽIVOT DOMAĆE GLUMICE

Nela Kocsis stiže u Divlje pčele! Iza sebe ima bogatu karijeru, ali jedan san nije ostvarila

Piše Maša Mai Čigir,
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Nela Kocsis stiže u Divlje pčele! Iza sebe ima bogatu karijeru, ali jedan san nije ostvarila
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Zagreb: Glumica Nela Kocsis | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Nagrađivana glumica, koja će se pridružiti drugoj sezoni serije, otvoreno je govorila o životu bez braka i djece te predrasudama s kojima se zbog toga susretala

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Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Nela Kocsis pridružit će se glumačkoj ekipi serije 'Divlje pčele', čija druga sezona stiže na jesen.

Foto: Bojan Zibar

Nela je 1997. diplomirala na ADU Zagreb (dislocirani studij glume u Osijeku), a od 1995. bila je stalna članica drame Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Kao prvakinja drame HNK u Osijeku je 2011. prešla u Gavellu u Zagreb. Poznata je po ulogama u filmovima 'Zagreb Cappuccino', 'Most na kaju svijeta' i serijama 'Pod sretnom zvijezdom' i 'Nemoj nikome reći' te je dobitnica nagrade hrvatskog glumišta.

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I dok je pred kamerama i na kazališnim daskama utjelovila heroine i tragičarke, privatno se u jednoj ulozi nikad nije ostvarila.

- Nije to bila moja želja, ali nisam si vidjela budućnost drugačije nego neudana i bez djece - rekla je jednom prilikom u emisiji 'Una, due, tre' na UNA TV-u. 

Zagreb: Glumica Nela Kocsis
Zagreb: Glumica Nela Kocsis | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Istaknula je kako, unatoč tome, vodi ispunjen i sretan život te da je zadovoljstvo pronašla u mnogim drugim stvarima. Ipak, primjećuje da je okolina često doživljava drugačije jer nije postala supruga i majka.

- Moram priznati da sam primijetila, nakon što su nekoliko mojih kolegica rodile, da većina, ne sve, zaista promatra te na način da si ti jedna dokona osoba, nemaš ti obaveze koje ja imam, ne znaš ti što je to imati djecu. Nije to direktno izrečeno, ali kroz milijun malih stvari - ispričala je za Story

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O Nelinom ljubavnom životu ne zna se mnogo. Poznato je da je bila u vezi s glumcem Vedranom Mlikotom od proljeća 2008. Kliknuli su dok su radili zajedno na dramskoj predstavi u kojoj su glumili ljubavni par. Na jesen iste godine glumac se uselio u Nelin zagrebački stan, a ubrzo su se i zaručili. Do vjenčanja ipak nikad nije došlo. Dvije godine kasnije doznalo se da je Nela raskinula zaruke.

Zagreb: Glumica Nela Kocsis
Zagreb: Glumica Nela Kocsis | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

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