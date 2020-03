Nema zabave dok je zaraze: Otkazuju nam redom sve gaže

Kulturne manifestacije, sportski događaji, koncerti... Sve je više javnih događanja koja su odgođena zbog epidemije korona virusa. Izuzetak nisu ni hrvatski estradnjaci...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nekima su već odgođeni nastupi, neki su još u neizvjesnom čekanju. Prvi su putem otkazivanja krenuli Maja Šuput Tatarinov (40) i Tarapana bend. Zbog opreza su otkazali koncert koji je trebao biti 14. ožujka u sportskoj dvorani Novi Marof. Maja se povodom svega oglasila na svojem profilu društvene mreže.

Foto: Facebook/Promo

- Znala sam da će se dogoditi, ali baš tako brzo... S obzirom na širenje virusa, panike i, naravno, zbog sigurnosnih razloga otkazuju se događanja koja okupljaju mnogo ljudi. Eto, tako se i moj koncert službeno otkazao jer se smatra skupom visokog rizika s obzirom na broj ljudi. I sad mi je samo jasno da je ovo početak i da će otkazivanja biti puno. Sretno braćo muzičari jer će nas sve klepiti korona po džepu - komentirala je Šuput i dodala kako novac za karte publika može dobiti na prodajnome mjestu, ali i da će ih obavijestiti o novom terminu, kad prođe opasnost.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jasmin Stavros (65) priznao je kako je ostao bez nekoliko gaža.

- Koncerti u Sloveniji su mi otkazani. O tome ne odlučujem ja nego organizatori, a mjere opreza se trebaju poštovati. Općenito, ne bojim se korone - iskreno nam je rekao Stavros.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U istoj je situaciji i Jure Brkljača (25).

- Svi nastupi su mi otkazani. Ne bojim se, ali ljudima savjetujem da češće peru ruke. Nije mi jasno kako se otkazuju koncerti, a ljudi normalno idu u škole i na fakultete - rekao je Jure.

Foto: HRT

Zasad su u neizvjesnosti i koncertne kuće i dvorane, one koje primaju više od tisuću ljudi, a preporuka je Kriznog stožera da se takva okupljanja odgode. U Lisinskom bi danas trebao biti koncert “Starogradske pjesme u Lisinskom”. Među gostima je i Kićo Slabinac (75).

- Nisu mi otkazani koncerti jer ih nemam. Šalim se. Gost sam u Lisinskom i koncert nije otkazan. Ne bojim se, a ako mi je suđeno - suđeno je. Ja to zovem opća grupa jer nas šišaju kao ovce. Svake dvije godine plasiraju nam neke druge bolesti, a novac se vrti - rekao je Kićo.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Iz KC-a Vatroslav Lisinski jučer ujutro poslali su upit s obzirom na to da velika dvorana prima više od 1000 ljudi.

- Poduzeli smo sve mjere koje su potrebne, a čekamo odgovor kako dalje, jer zasad nema zabrana nego samo preporuka. Naravno, ima događanja o kojima moraju odlučiti organizatori - poručili su nam iz Lisinskog. No neki su koncerti i predstave otkazani. Tako krajem ožujka neće biti koncerta “Kajkavci u Lisinskom”, odgođene su izvedbe “Ježeve kućice”, Marko Škugor je otkazao nastup u zagrebačkoj dvorani... Još se ne zna što će biti i s tri uzastopna koncerta The Frajle, koje su trebale pjevati 14., 15. i 16. ožujka.

Foto: Frederic Kern/DPA/PIXSELL

Slična je stvar i s Tvornicom kulture. Zasad se pridržavaju svih propisanih uputa i mjera za koncerte s više od 1000 ljudi, a ovih dana saznat ćemo nove datume za koncerte planirane do početka travnja. U subotu je Bob Geldof (68) trebao nastupiti u Tvornici kulture, ali to je otkazano. Novi termin je 17. listopada. Miroslav Škoro (57) je odgodio koncerte u Lisinskom, a Marija Šerifović (35) onaj u Splitu. Mate Bulić (63) kaže da će se on pridržavati svih uputa i naglašava kako je zdravlje ipak najbitnije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

S odgodom su se susreli i članovi Parnog valjka. Trebali su imati koncert u Kranju, no ništa od toga. Još ne znaju što će biti s onim u zagrebačkoj Areni koji je zakazan 18. travnja.

- Slovenija nam je i službeno otpala, a za ostalo smo na čekanju. Još je rano prognozirati što će biti sa zagrebačkim koncertom, hoćemo li ga imati... Sve vodi naš menadžment i ako treba, pomaknut ćemo ga za neko drugo, bolje vrijeme - rekao nam je frontmen grupe Husein Hasanefendić Hus (66).

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ništa nema ni od predviđenog nastupa Giuliana (46) u Opatiji.

- Trebao sam imati svirku u Opatiji za nekih desetak dana, no od organizatora sam dobio službeni dopis da je odgođena ‘za neka bolja vremena’ - rekao je Giuliano.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Damir Kedžo (32), nedavni pobjednik Dore, u pripremama je za Euroviziju pa ionako nema nastupa u Hrvatskoj. No osluškuje hoće li biti Eurosonga.

- Kedžo sad nema koncerte jer se bavi Eurosongom, a sigurno ne bi volio da to bude otkazano. Također, postoje komentari da bi se Eurosong mogao održati pred praznom dvoranom, što nije isto kao pjevati pred publikom. No sigurnost ljudi mora biti najbitnija, a to trebaju procijeniti oni koji znaju puno više o tome - rekla je njegova menadžerica Snježana Radočaj.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Pomno situaciju prati i Nives Celzijus (38). Kaže kako zasad nema otkazanih nastupa u ožujku i travnju.

- Imam dogovorene nastupe većinom u manjim šatorima i klubovima, kapaciteta ispod 1000 posjetitelja. Naravno da kao i svi glazbenici pratim situaciju te da me brinu moguća otkazivanja. No zdravlje, i naše publike i nas samih, sigurno nam je svima puno važnije - poručila je Nives.

Prljavo kazalište nije se susrelo s odgodom, a imaju dogovorene nastupe u Beču i Njemačkoj. Jasenko Houra kaže da će se prilagoditi situaciji.

- Postoji mogućnost da u Njemačkoj budu koncerti s tisuću posjetitelja. No prerano je sad pričati o tome. Sve ćemo pratiti, a ako sve, ne daj Bože, eskalira, logično je da se sve treba odgoditi. Nadam se da do toga neće doći, ali treba paziti - objasnio je Houra.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Joško Čagalj Jole (48) zasad je bez odgoda.

- Ako dođe do toga, naravno da ću to ispoštovati. Pratim vijesti i želim da se ovo što prije smiri, ali mislim da ima gorih stvari od toga - rekao je Jole.

Kazališta se isto pridržavaju uputa Kriznog stožera. Na vidljiva mjesta postavili su upozorenja o prevenciji korone, a u kontaktu su s nadležnima u slučaju da će morati otkazivati predstave.

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':