Nemaju za jesti, a kupuju pivo i dezodorans: Puno je tu princeza

Zdenka pak, navodi kako uopće nije zadovoljna trgovinom te kako su se, prema njezinom mišljenju, kupovale bespotrebne stvari, a nikako ne može preboljeti to što je Andrijana kupila fen za kosu, dezodorans te pivo

<p>Dan je za shopping. Na farmu je stigao trgovački putnik, a gazdarica Andrijana sa sobom je povela Zdenku. Kako prošli tjedan nisu prošli zadatak, gazdarica je bila kratka s novcima, no to ju nije obeshrabrilo. Uzeli su namirnice za iduće dane, a gazdarica je odlučila kupiti još i fen za kosu koji je koštao 500 vranaca te dezodorans za Princea.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>To se nikako nije svidjelo Zdenki koja ju je pred trgovačkim putnikom nekoliko puta opomenula. '</p><p>- Ona je bez kontrole. To je sve razbacivanje novaca! Onda je još uzela dezodorans za Princea. Ja to ne bih dozvolila! - rekla je Zdenka, no gazdarica se nije dala smesti.</p><p>- Zdenka mi je rekla da su neke stvari preskupe i da možda ne bi trebali kupiti, ali kako sam rekla, ja sam se dogovarala i s ostalim farmerima i uzimam u obzir svačije mišljenje, a ne samo Zdenkino, a ja na kraju odlučujem kao gazdarica - odlučna je Andrijana koja je kasnije još kazala: </p><p>- Vjerojatno će me neki farmeri kriviti za to pogotovo jer sam kupila fen za 500 vranaca, ali ja sam taj fen svjesno kupila i spremna sam se s tim suočiti ako me netko bude krivio da sad nemamo hrane!</p><p>Ovoga puta farmeri su pripremili i vlastiti namirnice koje su ponudili trgovačkom putniku. Osim tri vrste tjestenine, maslaca i sira Zdenka je trgovačkom putniku ponudila domaći kruh od smokava kojeg je htjela mijenjati za pancetu.</p><p>- Kruh za pancetu? Ajme meni, ma ja znam da si ti iz Istre, ti bi i vraga prevarila, e mene nećeš! - prestravljen je bio Mimi, trgovački putnik te joj nije popustio. Kada su se vratile na farmu, farmeri su bili poprilično zabrinuti obzirom da je gazdarica potrošila sav novac.</p><p>- Iznenađen sam, cure su potrošile sve novce, mislio sam da će bar nešto ostaviti za sljedećeg gazdu. Ako ne prođemo zadatak, sljedeći tjedan trgovac uopće ne mora dolaziti jer nećemo moći ništa kupiti i to znači da ćemo morati stegnuti remen - kazao je Josip.</p><p>Zdenka pak, navodi kako uopće nije zadovoljna trgovinom te kako su se, prema njezinom mišljenju, kupovale bespotrebne stvari, a nikako ne može preboljeti to što je Andrijana kupila fen za kosu, dezodorans za Princea te pivo koje su farmeri tražili.</p><p>- Ja pivo ne bih kupila. Ako nema, pij vodu i octa. Puno je tu princeza. Kupio se i dezodorans, pa tu si na farmi, tko će te mirisati? - zapitala se Zdenka.</p>