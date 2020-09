Nemeš: Seks u BB kući mi je bio najbolji. S Marijanom se više ne čujem, prekinuli smo zbog vjere

Nikola Nemešević živi u Beogradu i bavi se glazbom, a kaže da bi opet ušao u reality show. On i Marijana zaljubili su se u Big Brotheru, pred kamerama su se i seksali, prije četiri godine su se vjenčali, a ubrzo razveli

<p>Ljubav <strong>Marijane Čvrljak</strong> (35) i <strong>Nikole Nemeševića Nemeša</strong> (30) bila je zabranjena. Zaljubili su se u Big Brother kući 2011., a Marijana je tad bila u braku. Pred kamerama su se i seksali, što je uzburkalo javnost. Prekidali su i mirili se, prije četiri godine su se i vjenčali, no nakon osam mjeseci ipak su se razveli. Nakon toga Nemeš se vratio u rodni Beograd i posvetio karijeri.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nemeš i Marijana</strong></p><p>- Taman smo završili snimanje gitara za album koji famozno najavljujem već deset godina. Ako me nešto ne pregazi, Bože daj zdravlja i na proljeće će se moći čuti što snimam - otkrio nam je Nemeš.</p><p>Piše pjesme i za druge, a na pitanje što mu je teže, to ili pisati za sebe, odgovorio je u svom stilu:</p><p>- Najteže mi je kad se sagnem zavezati vezice na tenisicama pa me ukoče leđa, a pisanje pjesama je čisti gušt, i za sebe i za druge – rekao je Nemeš. Otvorio je i studio za sinkroniziranje crtanih filmova i time se najviše bavi posljednjih godinu i pol dana. Ima favorite...</p><p>- Najdraže mi je bilo sinkronizirati Dartha Vadera iz ‘Ratova zvijezda’ definitivno. Mada je on sith, a ja sam stalno gladan, ali poput njega i ja sam često neshvaćena duša koja samo želi vladati galaksijom. Jer na kraju dana, što čovjeku više i treba - kaže Nemeš.</p><p>Prije godinu i pol opet je dospio u javnost kad je dao otkaz na beogradskom TDI radiju, gdje je imao talk show “Večernji program”. Odjenuo je majicu na kojoj piše “dajem otkaz” te se snimao kako hoda zgradom radija. S njim su bili i trubači, a posvuda su letjele konfete. Nemeš je sve objavio na YouTube kanalu. </p><p>- Jučer je vlasnica firme u kojoj radim bila nevjerojatno gruba prema mojim dragim kolegama i meni zbog jednog malog propusta koji smo imali i to nije izoliran slučaj. Ja bahatost ne toleriram i neću raditi s ljudima koji misle da, samo zato što nekoga plaćaju, mogu ga vrijeđati i ponižavati, pa sam odlučio da ovo više nije za mene i da ću se od danas maksimalno posvetiti muzici - opisao je tad Nemeš.</p><p>Ipak, poslije je otkrio kako njegovi bližnji uopće nisu oduševljeni tim njegovim postupkom.</p><p>- Em opet radim cirkus, em sam ‘dupetom’ zatvorio vrata. Istina je da moje pjesme više nikad neće biti emitirane na jedina dva radija koja su ih vrtjela stalno. Imao sam u dan točnu plaću, solidno veću od prosječne srpske, za manje od pola radnog vremena. Uzimao slobodan dan kad god sam htio. Na mene do tada nikad nije podigla glas, a čak me ni sad nije izvrijeđala - ispričao je u kojim je uvjetima radio. Međutim, prekipjelo mu je zbog radne atmosfere. </p><p>- Naslušao sam se vrištanja i iživljavanja nad mojim kolegama i kolegicama. Do mjere vrijeđanja njihove nerođene djece i pokojnih roditelja. Moji roditelji, koji se brinu da sam sebi nanio štetu, u djetinjstvu su me učili da se suprotstavim nasilnicima čak i onda kad ne maltretiraju mene nego druge. A radeći za nekoga, ja mu donosim novac. Nisam tad nikome nanio nikakvu štetu. Ako su moje konfete, trubači i penjanje na stol makar jednom čovjeku koji je pogledao video dali vjetar u leđa da skupi mu*a i poslodavcu nasilniku kaže ‘Dosta!’, onda nisam džabe glumio budalu. A to je poanta - ispričao je Nikola. Pitanje koje se ne može izbjeći je ljubavna veza s Marijanom Čvrljak. Njihova ljubav bila je zabranjena, Marijana je tad bila u braku. Pred kamerama su se seksali, svađali se i mirili. Vjenčali su se i nakon osam mjeseci ipak razveli.</p><p>- Zbog religije. Stalno mi je govorila da joj smeta što sam mormon. Ili možda moron, nisam sad baš siguran - odgovara Nemeš. U kakvom je danas odnosu s Marijanom, koja nakon njihova razvoda čeka dijete s muškarcem čiji identitet ne želi otkriti u javnosti.</p><p>- Ni u kakvom, što ne znači da joj ne želim svu sreću i zdravlje ovog svijeta - kaže Nemeš.<br/> Pitali smo ga i žali li zbog sudjelovanja u Big Brother kući, odnosno što mu je bilo najljepše u izolaciji, a što bi rado zaboravio.</p><p>- Svaki put kad su nam davali alkohol, bio sam toliko pijan da sam puno toga još tad zaboravio. Najljepše mi je bilo kad sam imao seks, to je baš super osjećaj - kaže Nemeš.</p><p>Na pitanje bi li ponovio ulazak u BB kuću, Nemeš kaže:</p><p>- Apsolutno, samo bih se ovog puta smuvao s Horvatom jer ima kuću na moru. Onda sam bio mlad i neiskusan, što da se radi.<br/> S Horvatom Čagljem danas je najviše u kontaktu od bivših sustanara.</p><p>- S Draženom se čujem i vidim često, Nikolu i njegovog tatu bih volio češće viđati, Soraju izbjegavam otkad su joj digli auto u zrak, a Horvat mene izbjegava jer mislim da je skužio da ga hoću ‘smuvati’ jer ima kuću na moru - kaže Nemeš. Otkrio je i ljubavni status, odnosno je li se zaljubio.</p><p>- Više puta, ja sam kronični zaljubljenko - kaže Nemeš.</p><p>A što ga privlači, a što odbija kod djevojke.</p><p>- Privlači me intelekt i smisao za humor - rekao je i dodao da se opet vidi u braku.</p><p>- Da, u Velikom braku.</p>