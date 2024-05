Nemo o pobjedi na Eurosongu: 'Ovo nije san? Teško nam je još uvijek zamisliti što se dogodilo'

Pobjednici ovogodišnjeg Eurosonga, Nemo (25), nakon povratka u Švicarsku, obratili su se brojnim obožavateljima na društvenim mrežama. Otkrili su kako se osjećaju nakon pobjede, a i zahvalili su se svima koji su im pomogli tijekom glazbenog natjecanja.

Nemo se deklariraju kao nebinarna osoba što znači da se ne deklarira kao muško ili žensko, već kao 'they/them', odnosno 'oni'.

- Probudili smo se i nije bio samo san? Još uvijek nam je teško zamisliti što se sve dogodilo u nekoliko proteklih tjedana. Toliko toga se dogodilo i borimo se da sve izrazimo pravim riječima. Biti usred ovog kaosa i pronaći predivnu zajednicu punu ljubavi, radosti i empatije zauvijek će oblikovati naš pogled na život. Pretpostavljam da Eurosong čine prijatelji koje steknemo putem - napisali su pa dodali:

- Hvala od srca našem divnom, marljivom timu, svim novim prijateljima i svima vama što ste slušali našu priču, dali nam toliko snage i pokazali da će ljubav uvijek biti najjača sila ovog svijeta. Čujemo se uskoro - zaključili su.

U komentarima su se Nemi javili brojni ovogodišnji natjecatelji s Eurosonga. Albanska predstavnica Besa imala je samo riječi hvale za Nema, a s njom su složili i drugi.

- Zaslužili ste pobjedu. Sada poleti - napisala im je predstavnica Grčke, Marina Satti.

- Jedna od najboljih stvari na Eurosongu je što smo upoznali vas. Prijatelji zauvijek - napisala im je norveška skupina Gåte.

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

Prisjetimo se, Nemo i pjesma 'The Code' osvojili su 591 bod na glazbenom natjecanju, a naš Baby Lasagna završio je na drugom mjestu.

Malmo: Proba natjecatelja uoči druge polufinalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL