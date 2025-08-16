Nena i Domagoj kandidati su 'Života na vagi': 'Ovo je zadnji vlak, želim biti zdraviji i uživati'

Snimanje devete sezone RTL-ova showa 'Život na vagi' počelo je sredinom lipnja u slikovitom etno selu Zaboky u samom srcu Zagorja. Jedna od kandidatkinja je Nena iz Dicma, mlada majka koja je spremna otvoriti novo poglavlje života.

- Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti - kaže majka tri djevojčice te otkriva kako je jedan od tih snova osjećati se dobro u vlastitoj koži.

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu, a najveći strah su zdravstveni problemi i pomisao da bi mogla izostati s obiteljskih fotografija, pa je prijava u 'Život na vagi' bio ispravan potez.

Foto: rtl

- Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtijeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara - kaže 26-godišnjakinja koja radi kao zaposlenica tvornice za preradu ribe.

Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kada bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kada se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

Foto: rtl

Osim Nene, u showu će se pojaviti i Domagoj (41) iz Zagreba, strastveni navijač Dinama i kuhar.

Društven, šaljiv i snalažljiv, ali i tvrdoglav te ponekad malo lijen - tako sebe opisuje Domagoj, kuhar iz Zagreba koji kuhanje ne doživljava samo kao posao nego kao strast.

Foto: rtl

- Oduvijek sam volio kuhati. Istina, zna biti stresno i naporno, ali dinamika i kreativnost tog posla su ono što me puni energijom - kaže 41-godišnjak koji se u kuhinji osjeća kao kod kuće.

Najviše ga zabrinjavaju zdravstvene posljedice, ali i mogućnost da zbog težine jednog dana ne bi mogao raditi svoj posao punom snagom. Upravo zato odlučio je stati na kraj starim navikama.

- Ovo je zadnji vlak. Moram uskočiti jer ovako više ne ide. Želim biti zdraviji, uživati više s obitelji, vratiti se nogometu, ići na Dinamove utakmice, a možda se odvažiti i na skok padobranom, bungee jumping ili rafting - iskreno kaže.

Foto: rtl

Domagojev najveći uzor bio je pokojni djed - čovjek od kojeg je puno naučio i s kojim je dijelio najljepše trenutke djetinjstva. Kad bi mogao vratiti vrijeme, priznaje, jednostavno bi manje jeo i bio mršaviji, a u budućnosti se vidi u ulozi šefa kuhinje u nekom dobrom restoranu - nasmiješen, zdrav, zdravljem i s novom energijom, spreman za sve životne izazove.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.