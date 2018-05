Nenad Ninčević: 'Od Kornelije ću napraviti novu zvijezdu'

Buduća zvijezda odmah se prepozna. Severina je od malih nogu bila borac. Ništa joj nije bilo teško, padala je, dizala se, nekad ratovala i sama protiv svih. Naša je najveća zvijezda, a vjerujem da će takva biti i Kornelija, rekao je Nenad Ninčević (56).

Foto: Privatni album

Skladatelj i tekstopisac desetljećima radi hitove. Severinu je na počecima proslavio s pjesmama 'Dalmatinka', 'Paloma Nera', 'Trava zelena'… Tonyju, Karanu, Grdoviću… napisao je najveće hitove. Sad je prvi put u karijeri uzeo djevojčicu, Korneliju Petek (12), a na preporuku glazbenog skauta Ratka Bartulovića čuo ju je prije dvije godine u Trogiru i svidjela mu se na prvu.

- Dijete je to s nevjerojatno zrelim glasom. Na bini je sigurna. Odmah se i čulo i osjetilo da je glazba njezin životni put. Po poimanju glazbe najsličnija je Nini Badrić i Doris Dragović jer ni jedna nije pristajala na kompromise. Zato i jesu to što jesu. Takva je i Kornelija. Bacit će se na glavu za ono što voli - govori Ninčević. Prije tri godine Kornelija se natjecala u 'Zvjezdicama'. Došla je do četvrtfinala, a osim Ninčeviću svidjela se i Vanni.

Foto: Privatni album

- Ponekad nekim natjecateljicama poželim reći što im fali. I onda shvatim da bi bilo najbolje da im kažem da im fali malo Kornelije. Ti si već postala sinonim za to. Blago tebi kakav glas imaš - rekla joj je tad Vanna. Ninčević je s Kornelijom već bio u studiju. Za sebe kaže da ni jednom pjevaču nije omiljen jer, dok snimaju, vraća vokal po sto puta. Kornelija se zbog toga ne buni.

Luka Nižetić dodao je da ga Kornelija podsjeća na Zdenku Kovačiček. Ninčević je s Kornelijom već bio u studiju. Za sebe kaže da ni jednom pjevaču nije omiljen jer dok snimaju vraća vokal po sto puta. Kornelija se zbog toga ne buni. Pjeva dok Ninčević ne bude zadovoljan. Sad rade na Kornelijinoj osobnosti.

Foto: privatni album

Njezina profesorica pjevanja Teana Kovačević forsira pop izričaj. Kad to svlada, pjevat će sve žanrove jer, tvrdi skladatelj, djevojčica ima raspon, sluh i divnu boju glasa. Pred njom je puno rada od kojeg ne bježi. Sluša savjete profesorice, ne prigovara, a Ninčević je zadovoljan jer Kornelija već nastupa.

Foto: privatni album

- Gdje god zapjeva ljudi je rado slušaju. Kemija s publikom već sad postoji a to je jako važno. Pjeva iz srca i to se prepoznaje - kaže Ninčević. Dodaje da djevojčica pjeva svaki put drugačije. Nešto sama doda, promijeni i iznenadi ga. To je, ističe skladatelj i Severina voljela kao djevojčica, a nekad i veliki pjevači ne mogu.

Foto: privatni album

- Oni usvoje melodijsku liniju i nema šanse da sa pomaknu u drugom smjeru, a baš to su detalji koji pjevača izdvajaju od drugih - tvrdi Ninčević. Korneliji su roditelji velika podrška, ali, ističe, ne rade pritisak i nemaju bolesne ambicije. Da to rade, dodaje, Ninčević bi se povukao, jer dijete se ne smije mučiti.

Foto: privatni album

- Njoj to sve treba biti igra i dok je god glazba raduje sve će biti u redu - kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: Kada se bakice rasplešu na plesnom podiju: