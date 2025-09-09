Bivši suprug Maje Šuput radi u istoj agenciji s bivšim misicama i Vucinim sinom, a otkriva da su im se javljale i svjetske face
BIVŠI SUPRUG MAJE ŠUPUT ZA 24SATA PLUS+
Nenad Tatarinov radi u agenciji za nekretnine, a otkriva: Brad Pitt je tražio vilu blizu Šibenika
Što povezuje bivšu Miss Universe, bivšu Kraljicu Hrvatske, bivšeg nogometaša i bivšeg muža jedne od najpoznatijih hrvatskih pjevačica? Osim što su svi javnosti poznata lica, danas dijele i istu poslovnu adresu – agenciju za nekretnine. U jednoj od vodećih agencija na hrvatskoj sceni možete pronaći Sarah Ivanković, bivšu Miss Universe Hrvatske, Antea Kodžoman, nekadašnju manekenku i Kraljicu Hrvatske, Vilibalda Vucu, bivšeg nogometaša i sina glazbenika Siniše Vuce, Nenada Tatarinova, menadžera u luksuznom turizmu i supruga pjevačice Maje Šuput, te Ivu Marić, suprugu bivšeg nogometaša Silvija Marića.
