Obavijesti

Show

Komentari 3
BIVŠI SUPRUG MAJE ŠUPUT ZA 24SATA PLUS+

Nenad Tatarinov radi u agenciji za nekretnine, a otkriva: Brad Pitt je tražio vilu blizu Šibenika

Piše Meri Tomljenović,
Čitanje članka: 6 min
Nenad Tatarinov radi u agenciji za nekretnine, a otkriva: Brad Pitt je tražio vilu blizu Šibenika
Razveli se Maja Šuput i Nenad Tatarinov | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bivši suprug Maje Šuput radi u istoj agenciji s bivšim misicama i Vucinim sinom, a otkriva da su im se javljale i svjetske face

Što povezuje bivšu Miss Universe, bivšu Kraljicu Hrvatske, bivšeg nogometaša i bivšeg muža jedne od najpoznatijih hrvatskih pjevačica? Osim što su svi javnosti poznata lica, danas dijele i istu poslovnu adresu – agenciju za nekretnine. U jednoj od vodećih agencija na hrvatskoj sceni možete pronaći Sarah Ivanković, bivšu Miss Universe Hrvatske, Antea Kodžoman, nekadašnju manekenku i Kraljicu Hrvatske, Vilibalda Vucu, bivšeg nogometaša i sina glazbenika Siniše Vuce, Nenada Tatarinova, menadžera u luksuznom turizmu i supruga pjevačice Maje Šuput, te Ivu Marić, suprugu bivšeg nogometaša Silvija Marića

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Zbog duge kose i noktiju Goran je bio na meti osuda, a sad stiže u 'Večeru za 5': Živite svoj život!
OSEBUJNI FRIZER

Zbog duge kose i noktiju Goran je bio na meti osuda, a sad stiže u 'Večeru za 5': Živite svoj život!

Televizijski klasik 'Večera za 5' idući tjedan gledatelje vodi u Županju i okolicu, a u Bošnjacima će kuhati svestrani frizer Goran. Njegova priča dokaz je da autentičnost, strast i upornost uvijek pronađu put do srca ljudi - bilo kroz frizuru, tanjur ili način na koji živimo svoj život
Doris i Tina iz 'Braka na prvu' zajedno na druženju: Slavio je i ostatak ekipe iz showa
PRIJATELJSTVO I DALJE TRAJE

Doris i Tina iz 'Braka na prvu' zajedno na druženju: Slavio je i ostatak ekipe iz showa

Jeannette se nedavno vratila iz Francuske, a bivši kandidati okupili su se kako bi je dočekali. Osmijesi, zagrljaji i dobra vibracija pokazali su da njihovo prijateljstvo traje i izvan kamere.
Dok kalendar najavljuje jesen, Nives, mama Renata, Lille i druge griju vrućim fotkama...
NE ODUSTAJU OD LJETA

Dok kalendar najavljuje jesen, Nives, mama Renata, Lille i druge griju vrućim fotkama...

Ljeto se bliži kraju, a mnogi su se već vratili s godišnjeg odmora. Ipak, za neke ono još uvijek traje. Poznate dame i dalje uživaju u suncu i morskim valovima, a društvene mreže pune prizorima iz ljetne svakodnevice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025