Neobičan razvod: Anna i Chris po ugovoru moraju živjeti blizu

Nakon što su prošle godine objavili da se rastaju, Anna Faris (41) i Chris Pratt (39), svoj razvod napokon privode kraju. Kako prenosi TMZ, nakon razvoda, donedavno najdraži hollywoodski par morat će i dalje živjeti jedno blizu drugome. Njihova brakorazvodna nagodba ima klauzulu koja jasno tvrdi da Anna i Chris moraju živjeti najviše osam kilometara jedno od drugoga.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

Razlog zbog kojeg je par dogovorio ovu neobičnu klauzulu je njihov sin Jack (6). Ovim dogovorom žele mu osigurati normalno djetinjstvo i dati mu priliku da redovito viđa oba roditelja. Osim mjesta stanovanja, nagodba sadrži još neke zanimljive obveze.

S obzirom na to da su i Anna i Chris glumci i zbog toga često putuju, u slučaju bilo kakvog duljeg izbivanja, jedno drugo moraju o tome obavijestiti najmanje tri mjeseca unaprijed.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Par se upoznao na snimanju filma 'Take Me Home Tonight', a njihov je brak uvijek izgledao skladno. Zato je mnoge začudilo kad su se Anna i Chris odlučili rastati 2017., i to nakon osam godina braka. Poslije razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.

VIDI OVO! Nove anđelice ukrale su show: 10 najboljih trenutaka Victoria's Secret modne revije.