Neobična zabava: Miley Cyrus proslavila 33. rođendan, objavila i zanimljive fotografije

Miley Cyrus, vječna djevojčica koja je odrasla pred očima cijelog svijeta, proslavila je svoj 33. rođendan – ali ne onako kako bi očekivali od nekadašnje kraljice skandala. Umjesto raskošnih partyja, paparazza i buke do jutra, Miley je odabrala intimnu večeru uz nekolicinu odabranih ljudi. I baš zato je internet eksplodirao.

Pjevačica je podijelila crno-bijele fotografije na kojima skromno – gotovo nevino – puše svijeće na višeslojnoj torti. No, fanovi su odmah zaključili: ovo ne može biti samo rođendan. Na licu se vidi neka nova smirenost, a Hollywood već šapuće da pjevačica ulazi u potpuno novu životnu fazu.

I dok je torta gorjela, a svijeće treperile, društvene mreže su se usijale. Selena Gomez joj je javno čestitala, što su mnogi odmah protumačili kao još jedan dokaz da su „stare rane zakopane“. Naravno, internet odmah bruji: jesu li opet najbolje prijateljice, ili je to samo taktičko primirje?

Posebnu pozornost privukao je i komentar Billy Raya Cyrusa, oca s kojim je navodno već mjesecima u napetim odnosima. Njegova poruka „Happy birthday Smiley Miley! ” pokrenula je glasine da bi se obiteljski sukobi mogli stišati. Fanovi su se raspisali kako je rođendan možda prvi korak prema potpunom pomirenju, dok drugi tvrde da se radi samo o „Instagram diplomaciji“.

No pravo iznenađenje stiže iz njezinih posljednjih intervjua, gdje Miley otvoreno govori da joj slava više ne znači ono što je nekoć značila. Spominje čišćenje odnosa, povlačenje iz žiže javnosti, pa čak i mogućnost da jednog dana potpuno napusti showbizz. Neki tabloidi već pišu da slavi „posljednji rođendan kao aktivna zvijezda“, što je naravno idealno gorivo za dramu, ali Miley zasad mudro šuti.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ipak, jedno je jasno: iako se pokušava prikazati skromno i jednostavno, čak i njezin „mali, obični“ rođendan izazove veću medijsku pompu nego tuđi crveni tepih.

Holivudski izvori nagađaju da je nova, smirenija Miley zapravo tek početak – a iza zatvorenih vrata priprema se veliki zaokret karijere, koji bi mogao iznenaditi i njezine najvjernije fanove.