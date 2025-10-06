Obavijesti

Show

Komentari 1
OD SUZA DO POLJUBACA

Neočekivani obrat! Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' pomirili se nakon burnog prekida zaruka

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Neočekivani obrat! Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' pomirili se nakon burnog prekida zaruka
4
Foto: Facebook

Vesna Vuković i Ivo Obreza odlučili su ljubavi dati novu priliku. Vesna je na društvenim mrežama otkrila da su ponovno zajedno

Ni prvi ni zadnji koji su odlučili pokušati ponovo, napisala je Vesna Vuković nakon što je na društvenim mrežama diskretno otkrila da je ponovno u vezi s Ivom Obrezom. Promijenila je status veze, a prijateljica joj je duhovito dobacila: 'Opet?', na što je Vesna uzvratila rečenicom koja dovoljno govori o njezinoj odluci da ljubavi da novu priliku.

RASKRSTILI SU? Njihovoj ljubavnoj drami nema kraja! Ivo iz 'Ljubav je na selu': Vesna me prevarila, ne želim ju
Njihovoj ljubavnoj drami nema kraja! Ivo iz 'Ljubav je na selu': Vesna me prevarila, ne želim ju

Njihova je priča imala i lijepe i teške trenutke, od zajedničkog života u Puli i zaruka, preko preseljenja u Čakovec, pa sve do prekida. U srpnju je Ivo odlučno poručio da je kraj.

- Ne želim čuti ništa o njoj niti želim da išta govori o osobama bliskim meni. Ne želim imati više ništa s njom - rekao je za RTL.hr.

Foto: Facebook

Ispričao je kako su se 7. lipnja iz Pule preselili u Čakovec te su bili zajedno dok 18. lipnja nije morao ići na rehabilitaciju u Krapinske Toplice. Istaknuo je da je manje bitno to što je od tamo odlučio otići u Pulu bez da se javi Vesni. 

- Iznevjerila me je u svakom smislu, bila mi je nevjerna. Prevarila me iako tvrdi da nije bila s nikim. Imam dokaze - dodao je Ivo. 

SRCE JOŠ PAMTI Ivo iz 'Ljubav je na selu' ispunio obećanje Vesni, a ona otkrila jesu li opet skupa: 'Nije loš, ali'
Ivo iz 'Ljubav je na selu' ispunio obećanje Vesni, a ona otkrila jesu li opet skupa: 'Nije loš, ali'

Vesna je kasnije, pak, otkrila da su se vidjeli u Zagrebu, zajedno otišli u Čakovec i puno pričali.

- Do dolaska imao je 300 izgovora, kao i obično. Našli smo se u Zagrebu gdje je došao autobusom, otišli smo u Čakovec, puno smo razgovarali. U kontaktu smo non-stop, odlučili smo malo neko vrijeme biti ovako razdvojeni, ali opet u kontaktu. On, naravno, želi da se vratim u Pulu, pošto on kao ne može nigdje biti osim tamo. Smiješno, naravno, njegovi izgovori stalno - rekla je za RTL.hr te dodala kako zasad svatko ide svojim putem.

 - Oprostili smo jedno drugome učinjeno, ali to ne znači da ne možemo opet nastaviti zajedno što je on sam potvrdio da bi želio. On mora shvatiti da mu je žena sa kojom je na prvom mjestu i da se mora ponašati onda sukladno godinama, i da ima pored sebe nekoga, a ne da bude pod utjecajom drugih i radi neke greške - istaknula je Vesna pa nastavila:

- Ponovno će brzo doći u Čakovec, a nadam se da će mu ova odvojenost možda dati odgovor na njegove greške. Nije loš kao osoba u duši, ali ima manu koje se mora riješiti jer ne možeš imati nekoga i ponašati se kao slobodan... Nadam se da ćemo opet uskoro nastaviti zajedno.. Riječi 'Volim te' lijepo zvuče, ali djelima se dokazuje ljubav.

Foto: RTL

Zaruke su, podsjetimo, bile ozbiljne. Vesna se još u prosincu preselila u Pulu kako bi živjela s Ivom, a u travnju je otkrila da ju je i zaprosio. Sve je izgledalo kao početak zajedničkog života, govorilo se čak i o vjenčanju, možda već ove godine. 

No Vesna je početkom srpnja za otkrila da više nisu zajedno. 

- Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi - ispričala je za RTL.hr.

Foto: Facebook

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025