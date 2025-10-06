Neočekivani obrat! Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' pomirili se nakon burnog prekida zaruka

Ni prvi ni zadnji koji su odlučili pokušati ponovo, napisala je Vesna Vuković nakon što je na društvenim mrežama diskretno otkrila da je ponovno u vezi s Ivom Obrezom. Promijenila je status veze, a prijateljica joj je duhovito dobacila: 'Opet?', na što je Vesna uzvratila rečenicom koja dovoljno govori o njezinoj odluci da ljubavi da novu priliku.

Njihova je priča imala i lijepe i teške trenutke, od zajedničkog života u Puli i zaruka, preko preseljenja u Čakovec, pa sve do prekida. U srpnju je Ivo odlučno poručio da je kraj.

- Ne želim čuti ništa o njoj niti želim da išta govori o osobama bliskim meni. Ne želim imati više ništa s njom - rekao je za RTL.hr.

Foto: Facebook

Ispričao je kako su se 7. lipnja iz Pule preselili u Čakovec te su bili zajedno dok 18. lipnja nije morao ići na rehabilitaciju u Krapinske Toplice. Istaknuo je da je manje bitno to što je od tamo odlučio otići u Pulu bez da se javi Vesni.

- Iznevjerila me je u svakom smislu, bila mi je nevjerna. Prevarila me iako tvrdi da nije bila s nikim. Imam dokaze - dodao je Ivo.

Vesna je kasnije, pak, otkrila da su se vidjeli u Zagrebu, zajedno otišli u Čakovec i puno pričali.

- Do dolaska imao je 300 izgovora, kao i obično. Našli smo se u Zagrebu gdje je došao autobusom, otišli smo u Čakovec, puno smo razgovarali. U kontaktu smo non-stop, odlučili smo malo neko vrijeme biti ovako razdvojeni, ali opet u kontaktu. On, naravno, želi da se vratim u Pulu, pošto on kao ne može nigdje biti osim tamo. Smiješno, naravno, njegovi izgovori stalno - rekla je za RTL.hr te dodala kako zasad svatko ide svojim putem.

- Oprostili smo jedno drugome učinjeno, ali to ne znači da ne možemo opet nastaviti zajedno što je on sam potvrdio da bi želio. On mora shvatiti da mu je žena sa kojom je na prvom mjestu i da se mora ponašati onda sukladno godinama, i da ima pored sebe nekoga, a ne da bude pod utjecajom drugih i radi neke greške - istaknula je Vesna pa nastavila:

- Ponovno će brzo doći u Čakovec, a nadam se da će mu ova odvojenost možda dati odgovor na njegove greške. Nije loš kao osoba u duši, ali ima manu koje se mora riješiti jer ne možeš imati nekoga i ponašati se kao slobodan... Nadam se da ćemo opet uskoro nastaviti zajedno.. Riječi 'Volim te' lijepo zvuče, ali djelima se dokazuje ljubav.

Foto: RTL

Zaruke su, podsjetimo, bile ozbiljne. Vesna se još u prosincu preselila u Pulu kako bi živjela s Ivom, a u travnju je otkrila da ju je i zaprosio. Sve je izgledalo kao početak zajedničkog života, govorilo se čak i o vjenčanju, možda već ove godine.

No Vesna je početkom srpnja za otkrila da više nisu zajedno.

- Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi - ispričala je za RTL.hr.

Foto: Facebook