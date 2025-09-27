Neočekivano! Evo što je Justus Reid iz 'Supertalenta' pronašao u kući koju je kupio za 5000€

Kad se influencer Justus Reid iz Amerike preselio u Hrvatsku i u Krapinsko-zagorskoj županiji kupio staru kuću za 5000 eura, nitko nije mislio da će njegova renovacija postati serija koju ljudi bingaju poput najdraže sapunice. Najnovija epizoda? Dimnjak iznenađenja! Kiša je zaustavila vanjske radove, pa je ekipa zavirila unutra i ondje naišla na skriveni dimnjak. U sobici skromnih dimenzija bio je potpuno beskoristan, pa su ga odlučili srušiti.

- Nisam očekivao da ću nešto demolirati, ali dimnjak mi stvarno ne treba. I ova prostorija je jako mala - rekao je Reid.

Kamen po kamen, cigla po cigla, zid se urušavao, a prašina je prekrila sve.

'Ovo je baš jako zanimljivo', 'Jedan od zanimljivijih sadržaja na društvenim mrežama', komentirali su pratitelji.

Ekipa Zagorja.com pronašla je Justusa usred šume u Zagorju. Pristao je na razgovor i fotografiranje, ali zamolio je da se ne otkriva točna lokacija njegove kuće. Otkrio je kako mu je kuću prodao prijatelj iz Zagreba, a na pitanje je li požalio kad je shvatio koliko je posla pred njim, odgovorio je:

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja' što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid postao je prava internetska zvijezda na Balkanu. Publiku je osvojio osebujnim humorom i lakoćom kojom je prigrlio lokalnu kulturu, pa ne čudi da se sam opisuje kao 'balkanizirani američki influencer'. Rođen je 18. srpnja 2000. u Južnoj Dakoti. Prve sadržaje objavio je 2021., a umjesto glamura, birao je garaže i radionice.

Snimao je o automobilima i njihovoj restauraciji, a upravo mu je video o legendarnom Yugu 45 otvorio vrata regionalne publike.

Od tad njegova karijera ide samo uzlazno. Prije dvije godine upoznala ga je šira hrvatska publika u 'Supertalentu', gdje je izvedbom pjesme 'Zajdi, zajdi' iznenadio i oduševio gledatelje. Ubrzo nakon tog nastupio je i na TEDx događaju u Koprivnici, gdje je govorio o moći viralnog sadržaja i o tome kako društvene mreže mogu spajati kulture.

Foto: Nova Tv