Svako malo cure novi detalji oko razvoda reality zvijezde Kim Kardashian (40) i repera Kanyea Westa (43). Starleta je kao razlog razvoda navela “nepomirljive razlike” te je tražila da se ukine traženje supružničke potpore, bilo s njene strane ili strane njezinog uskoro bivšeg supruga.

Datum njihovog razdvajanja nije poznat, ali zna se da je par imao predbračni ugovor pa natezanja oko bogatstva neće biti već će svatko zadržati svoje. Otkriveno je i da Kim želi zajedničko skrbništvo nad njihovom djecom - kćerima Chicago (3) i North (7) te sinovima Saintom (5) i Psalmom (1).

Kardashianku zastupa odvjetnica Laura Wasser, koja je branila brojne zvijezde. Nedavno je West naredio da kad bude njegovo vrijeme za djecu, s njima može biti samo dadilja, no ne i Kim.

- Kim zna da on voli djecu, a i oni vole njega. Kanye ih može nazvati na videopoziv kad god on to želi - kaže izvor stranih medija.