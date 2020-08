'Nepoznati muškarci mi šalju poruke, ali onaj kojeg želim ne'

<p><strong>Lidija Stević </strong>(39) sudjelovala je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje nije pronašla ljubav, ali je skupila više od 14.000 pratitelja na društvenim mrežama. Velik broj tih pratitelja svakodnevno joj šalje poruke. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>Međutim, njoj se pristigle poruke ne sviđaju.</p><p>- Svaki dan mi se u inbox javljaju nepoznati muškarci, ali ja se ne volim, niti se želim dopisivati sa strancima i ne mogu se na taj način upoznati s nekim. Žao mi je, ali protiv sebe ne mogu i neću - napisala je javno Lidija na Instagramu profilu.</p><p>Naglasila je kako joj se, od svih tih muškaraca, ne javlja upravo onaj kojeg želi. </p><p>- Baš razmišljam kako je život ironičan jer toliko mi se nepoznatih muškaraca obraća online, a onaj jedan koji me dobro poznaje i čijoj se poruci još uvijek nadam, e taj jedan ne piše, ne zove. Čini mi se da više ne zna da postojim - kaže Lidija. </p><p>Kandidatkinja RTL-ova showa nedavno je ispričala kako je i dalje na društvenim mrežama ispituju zašto nije u vezi. </p><p>- Danas me jedan čovjek pitao kako to da sam slobodna, a budući da sam mu dala stvarno točan i dobar odgovor, citirat ću samu sebe. Singl sam zato što se pokaže da su svi muškarci koji mi prilaze ili pi*** ili su samo moje pi*** željni, ili su pi**lovci. Kratko i jasno - objasnila je Lidija svoj ljubavni status. Jednom prilikom je istaknula kako joj se većinom javljaju muškarci s lošim upadima, koji se potom naljute kad ih odbije. </p>