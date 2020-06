Neprepoznatljiva glumačka diva zategnula se u lateks: 'Mijauu!'

<p>Izvrsne su reakcije na masku mačke, bila sam hit na svim glumačkim probama, rekla nam je <strong>Ksenija Marinković</strong> (54), glumica zagrebačkog HNK.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ksenija Marinković šalje poruku potpore</strong></p><p>S kolegama neumorno vježba 'Kafku na žalu', predstavu čija je premijera 26. lipnja. Redatelj <strong>Ivica Buljan </strong>(55) dao im je zadatak da u procesu rada naprave video i tako se na trenutak stave u ulogu redatelja.</p><p>- U video sam stavila i slike mačke s Instagrama, a ove fotografije snimljene su po ideji da sam stari mačak, transvestit, jer su si protumačili da su mačke polusvijet s ulice - smije se diva hrvatskoga glumišta, koja mahom ubire riječi hvale, a premijera se željno iščekuje.</p><p>Ksenija Marinković danas je naša najtraženija glumica, a njezin dosadašnji opus je golem, zavidan i kvalitetan. </p><p>- Postala sam glumica zato da bih glumila. Nekad sam znala biti umorna, ali nije mi to teško padalo. Teško mi je samo prihvatiti da u nečemu ne uspijevam. Nisam nikad pomislila da se puno dajem, to je čak i moja obveza – rekla je Ksenija jednom prilikom, no ipak ne skriva da svako malo kaže 'Ne mogu više'.</p><p>Obično to iz nje izađe prije nego ode na spavanje. I ne samo 'Ne mogu više' nego kaže i 'Neću više', 'Dosta mi je svega', ali to traje pola sata. Kad se u jutro probudi, ne osjeća više umor i opet ide sve ispočetka. </p><p>Ne zna reći u kojem je trenutku, nakon koliko godina glume i nakon koje uloge postala OVA Ksenija Marinković. Zapravo i sad kaže 'Ja ne mislim da sam to postala', a onda se nasmije na pitanje 'Zašto vas onda zovu hrvatskom Meryl Streep?'. Jako joj je lijepo to čuti ali ističe da s tim komplimentima i priznanjima ne može ništa.</p>