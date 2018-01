Neprežaljeni Ivo: Jedini Hrvat koji je pretekao Sinatru i Elvisa

Ivo Robić rođen je 28. siječnja 1923. u Garešnici i jedini je hrvatski pjevač sa svjetskom karijerom koji je bez problema preskočio ideološke barijere te osvojio čak i američke top liste.

Foto: Arhiva VL

Mister Morgen, kako su ga zvali po istoimenom hitu, 1959. progurao je njemački jezik na američku i britansku hit paradu što je njemačkim glazbenicima izgledalo je kao nemoguća misija.

Početkom 60-ih surađivao je sa skladateljem Bertom Kämpfertom koji je radio na povratničkom albumu Tonyja Sheridana, a upravo ga je Robić nagovorio da 1961. kao prateći bend angažira anonimnu grupu iz Liverpoola. Na Sheridanovu albumu 'My Bonnie' svirali su The Beatles, a upravo je to prva komercijalna snimka grupe koja je kasnije osvojila svijet.

Foto: 24sata

Dugogodišnji prijatelj Ive Robića Stjepan Mihaljinec posvjedočio je o njegovoj veličini u priči o evergreenu 'Strangers In The Night' na kojem je Frank Sinatra zaradio milijune.

Kämpfert je često prelistavao Robićeve kajdanke i svidjela mu se melodija pjesme 'Ova splitska noć', a s obzirom na to da ju je odbio žiri festivala u Splitu, Robić više za nju nije bio zainteresiran i prodao ju je Kämpfertu. Herb Rehbein nadopisao je melodiju i pjesmu nazvao 'Fremden in der Nacht'. Robić nikad nije potpisan kao koautor svjetskog hita, pa su sva prava ostala Kämpfertu.

Foto: Arhiva VL

Tata, kupi mi auto’ sa Zdenkom Vučković otpjevao je 1958. godine, a 1959. s pjesmom 'Morgen' na američkoj top listi pretekao je Franka Sinatru i Elvisa Presleya.

Supruga Marta bila mu je desna ruka, a u braku su bili 54 godine. Ivo Robić peminuo je 9. ožujka 2000. godine u Rijeci.