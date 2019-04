Nesigurna Kendall Jenner misli da su sve sestre ljepše od nje

Unatoč tome što si može priuštiti sve na svijetu, a zlobnici će reći kako pritom ništa ne radi, Kendall Jenner (23) nije uvijek zadovoljna. Manekenka tvrdi da se zbog svoje građe često nije osjećala ugodno u obitelji te da se bori s sigurnošću, piše Telegraph.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Za razliku od svojih sestara koje se diče oblinama i figurom, njezina manekenska linija uglavnom je donosila frustracije te se nije osjećala jednako lijepom i prihvaćenom. Kourtney (39), Kim (38), Khloe (34) i Kylie (21) stvarale su joj pritisak svojom pojavom.

- Moje sestre imaju puno više oblina od mene. Imaju grudi, a ja ih nemam - požalila se Kendall.

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

Reality show 'Keeping Up With The Kardashians' proslavio je nezinu obitelj, a u to je vrijeme i razvila frustracije, tvrdi.

- Uvijek sam bila mala i mršava, a kad bih pogledala svoje sestre nisam se osjećala dobro. Pomislila bih trebam li biti više seksi poput njih? Jednostavno nisam osjećala da se uklapam - rekla je Kendall.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

U međuvremenu je ipak prihvatila svoju 'posebnost' i okrenula ju u vlastitu korist. Voli raditi stvari drugačije od sestara i bolje se osjeća u svojoj koži.