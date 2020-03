Nestali pištolji iz filma 'James Bond': Vrijede oko 800 tis. kn

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bivša Bondova cura više nema koronu: 'Potpuno sam zdrava'



Nezapamćena krađa dogodila se na privatnom imanju Aldersbrook na sjevernoj strani Londona. Pet pištolja koja su korištena u nastavcima legendarnog serijala ''James Bond'' ukradeni su u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima. Policija moli građane da im se jave ako imaju bilo kakve informacije o provali. Već su dobili nekoliko korisnih podataka.

Naime, susjedi su tijekom večeri čuli buku. Tri muškarca bježala su s imanja u srebrenom automobilu. Nažalost, susjedi nisu uspjeli zapamtiti registraciju. Opisali su ih kao bijelce s istočnoeuropskim naglascima. Britanska policija vjeruje kako su lopovi ušli na stražnji ulaz, a kao motiv pljačke navode dvije mogućnosti.

Prva je, dakako, novac s obzirom na to da se procjenjuje kako pištolji vrijede više od 800.000 kuna na tržištu. Nisu isključili mogućnost niti da se radi o velikim obožavateljima filma koji žele s ukradenim pištoljima popuniti svoju kolekciju. Riječ je o pištoljima ''Walther PPK' korišten u nastavku ''A View to a Kill'' iz 1985., dvije Berrette koje su se pojavile u ''Die Another Day'' iz 2002. godine.

Ukradena je i Llama 95. koja se koristila u istom filmu. Među oružjem je i posljednji pištolj s kojim je rukovao preminuli glumac Roger Moore u filmu ''Pogled na ubojstvo''. Broji ljubitelji popularnog filma ''oštro'' su napali ovaj čin te mole lopove da vrate predmete na imanje.

- Razumijem da ideš opljačkati banku jer trebaš novac, ali da ukradeš pištolje iz filma to mi nije jasno. Ja se ne bih zamjerio James Bondu - samo su neki od komentara na Twitteru.

Novi film o Jamesu Bondu, 'No Time To Die', trebao se početi prikazivati u kinima u Velikoj Britaniji 2. travnja. Međutim, potvrđeno je kako će datum izlaska filma biti odgođen do studenog 2020. zbog korona virusa, pišu strani mediji.

Producenti su najavili kako su odluku donijeli nakon pomnog promatranja i temeljite procjene globalnog tržišta. Snimanje filma, ranije poznatog samo kao Bond 25, započelo je u travnju na Jamajki kada su producenti najavili da će osvajač Oscara, Rami Malek (38) utjeloviti glavnog negativca u posljednjem nastavku unosne britanske špijunske franšize.

Daniel Craig (51) je 2017. potvrdio da će po peti put glumiti britanskog tajnog agenta 007. U novom filmu Bond će uživati u mirnom životu na Jamajki nakon napuštanja tajne službe dok ga ne posjeti stari prijatelj Felix Leiter iz CIA-e i zatraži njegovu pomoć.

James Bond franšiza jedna je od najunosnijih u filmskom svijetu. 'Spectre' iz 2015. je zaradio 880 milijuna dolara, a 'Skyfall' iz 2012. više od milijardu dolara.

