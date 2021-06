Popularna pjevačica Rihanna (33) u posljednje vrijeme ne pojavljuje se često u javnosti, stoga je svaki njezin izlazak popraćen mnoštvom paparazzija. Riri se u srijedu navečer u New Yorku odlučila naći na spoju sa svojim dečkom reperom A$AP Rockyjem (33), a njezina modna kombinacija za tu prigodu nikoga nije ostavila ravnodušnim.

POGLEDAJTE VIDEO

Pjevačica se na spoju pojavila u ružičastoj haljinici s visokim prorezom i dubokim dekolteom no, to je bilo apsolutno nebitno s obzirom na to da se kroz prozirnu haljinu moglo vidjeti apsolutno sve.

Kako je Rihanna poznata po svojim neobičnim modnim kombinacijama, uz pripijenu haljinu iskombinirala je plišani ružičasti šešir. Bila je vidno raspoložena, a blicevi paparazza ni malo joj nisu smetali.

Reper i pjevačica na spoju su izmjenjivali nježnosti, a svi okupljeni okretali su se kako bi ih vidjeli.

Podsjetimo, Rihanna je prošle godine potvrdila vezu s reperom A$AP Rockyjem nakon čega se više ne skrivaju.