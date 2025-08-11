Obavijesti

ISTRA JE PUNA MANIFESTACIJA

Nešto drugačiji turizam u Istri: Harmonikaši, biciklijada i gastro show za najbolju zabavu

Piše Dijana Marić Odobašić,
Nešto drugačiji turizam u Istri: Harmonikaši, biciklijada i gastro show za najbolju zabavu
Istražili smo zabavne programe u Istri, a njih ne nedostaje, od Pazina, do Brtonigle i Zrenja...

Brojna istarska mjesta i gradovi koji su udaljeni od mora i samim time od turista "gladnih" kupanja i drugim morskim radostima na brojnim plažama itekako imaju načina za privući goste u ljetnim mjesecima. Čarobna Istra puna je zanimljivih manifestacija.

Pazin kao glavni grad Istarske županije nudi ih nekoliko, a u tijeku je i zanimljiva izložba. Izložba "50 za 50", odnosno pola stoljeća likovnih stvaratelja na rasporedu je sve do 15. rujna u Muzeju grada Pazina. Iz skromnih početaka davne 1975. godine, kada su prvi izlagači predstavili svoja umjetnička djela na izložbi slikara-amatera Pazinštine, rasla je priča satkana od entuzijasta, stvaralačke strasti i upornosti, a 1982. godine tadašnja Likovna grupa, okupljena pod okriljem kulturno umjetničkog društva započinje svoj put prema oblikovanju umjetnika i ljubitelja likovnog izričaja. Za ljubitelje dobre, tradicionalne hrane svakako tu je Ljetni noćni sajam "S klobasicom u EU", koji će biti u periodu od 5. do 6. rujna. Lokacija-Sveti Petar u Šumi, Hrvatska kuća od kobasica.

Osim što se mogu kušati brojne kobasice i mirisi sočnih delicija pripremljenih od ruku vještih majstora šire se nadaleko, sajam ima za cilj promociju i prodaju tradicionalnih hrvatskih i ostalih suhomesnatih proizvoda, na jedinstvenom mjestu, Svetom Petru u Šumi, najvećem hrvatskom "gradu kobasica i ostalih tradicionalnih proizvoda hrvatskog sela". Za vrijeme sajma odvijat će se i brojna druga događanja, bogat glazbeni i sportski program, atrakcije i gastro eventi u znaku kobasica. U sklopu festivala održat će se i Makinača po starinski-rekonstrukcija tradicionalne vršidbe žitarica koja će zasigurno privući brojne znatiželjnike.

Kada je riječ o Brtonigli, svakako treba zabilježiti datume od od 14. do 16. kolovoza za manifestaciju Fešta sv. Roka. To je ujedno i Dan zaštitnika Brtonigle. Na sjeveru poluotoka, u blizini zapadne obale smjestila se Brtonigla. Poznata i kao "malo mjesto za velika otkrića", podignuta na pitoresknom brdašcu na ruševinama nekadašnjeg dvorca.

Mjestašce je prožeto kulturnom poviješću koja privlači brojne posjetitelje, uključujući i proslavu sv. Roka. Svakog kolovoza lokalno stanovništvo i posjetitelji okupe se kako bi proslavili dan svog zaštitnika. Za one koji žele gastro užitke lokalne konobe nude izvorne istarske gastro doživljaje poslužujući jela na bazi svježih namirnica i lokalnih proizvoda. Sportski entuzijasti mogu se pridružiti biciklijadi San Rocco (15. kolovoza), i to na stazi dugoj 25 kilometara gdje se može uživati u ljepoti i energiji koju nesebično pruža zelena, brežuljkasta priroda Istre, natjecati se za zlato u malonogometnom turniru Sveti Rok Cup ili se pak natjecati na Balinjeradi 14. kolovoza (utrka s karićima).

U Zrenju, mjestašcu u sastavu Općine Oprtalj posljednja nedjelja u kolovozu rezervirana za Međunarodni susret harmonikaša koji okuplja glazbenike svih generacija iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Harmonika je neizostavni instrument tradicijske glazbe i kulturnog identiteta ovih područja. A zbog svog jakog tona prometnula se kao vodeće glazbalo i pratnja živahnim narodnim plesovima kao što su valcer ili polka.

Malo mjestašce Barban svake godine pri kraju kolovoza posjete brojni gosti, turisti i putnici namjernici, a sve zbog Trke na prstenac. Svake godine u tom malom mjestu održava se jedan od najautentičnijih događaja u Hrvatskoj. Tradicionalno natjecanje konjanika datira još iz daleke 1696. godine. Trka se obično održava trećeg vikenda u kolovozu, a glavni dio je trkačko natjecanje u kojem konjanici jure galopom pokušavajući pogoditi prstenac. Osim u samoj utrci, gosti se mogu dobro zabaviti uz bogat kulturno - umjetnički program koji ne bi prošao bez folklornih nota, raznih koncerata, izložbi i gastronomskih doživljaja. Posjet Trci pruža jedinstvenu priliku upoznavanja s istarskom kulturom i tradicijom. Prilika da se vide konjanici "u akciji", osjeti duh davnih vremena i oživljavanja povijesti. Održava se u periodu od 22-24. kolovoza.

U blizini Pazina je mjesto Cerovlje koje također nudi pregršt zanimljivosti, a ljubitelji dobre hrane opet će doći na svoje kroz manifestaciju "Hook&Cook". Pripremat će se jelovnik inspiriran slatkovodnom i morskom ribom. Gastro show na rasporedu je 16. kolovoza u cerovljanskim barama.

