Nesuđenog pravnika proslavio Big Brother, danas je influencer

Horvat i dalje dobiva ponude za razne reality programe u regiji. Sudjelovanje u Big Brotheru bilo mu je, tvrdi, najzanimljivije iskustvo u životu, a ostao je dobar s Nemešom i Sorajom

<p>Dvostruki sudionik Big Brothera danas je influencer koji broji 27.000 pratitelja. <strong>Horvat Čagalj</strong> (42) u reality show ušao je 2011. kad je pobijedila <strong>Marijana Čvrljak</strong>, a pozvali su ga i četiri godine poslije u regionalni Big Brother, posljednji koji se snimao.</p><p>- Ni sam kako još uvijek traje ta zainteresiranost za sve što radim. I dalje dobivam ponude za razne reality programe u regiji. Ako uzmemo u obzir da u doba regionalnog Big Brothera nije ni bilo Instagrama još sam više sretan što toliko ljudi prati što svakodnevno radim i smatra da imam jedan od najboljih profila u Hrvatskoj. Da se našalim malo, pripisujem to svojoj zaraznoj osobnosti - kaže Horvat, koji bi opet ušao u Big Brother kuću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nemeš i Marijana</strong></p><p>- To mi je bilo najzanimljivije iskustvo u životu. Ljudi me stalno pitaju zašto me nema na televiziji - smije se Horvat. Ostao je dobar s Nemešem i Sorajom, s kojima se viđa kad je u Beogradu ili kad oni dođu u Hrvatsku.</p><p>Nesuđeni pravnik danas se okrenuo društvenim mrežama i influencanju.</p><p>- Moj primarni posao je agent za luksuzne brendove naočala, a influencing je nešto što se spontano desilo. Nakon Big Brothera dosta me brendova kontaktiralo za reklamiranje njihovih proizvoda. Fakultet sam više završio radi svoje satisfakcije, ali mislim da nikada neću raditi kao pravnik - kaže Horvat, a roditelji ga podupiru.</p><p>- Mislim da svaki roditelj želi da se njihova djeca obrazuju i imaju diplomu, a što će raditi u životu nikada nije garancija završena škola. Moji roditelji me podržavaju u svemu što radim i dok god sam sebe financiram i ne tražim njihovu pomoć, zadovoljni su - smije se Horvat.</p><p>Pitali smo ga i što zapravo znači biti dobar influencer i koliko je to zahtjevan posao.</p><p>- Influencer je osoba koja na društvenim mrežama ima kredibilitet da mu ljudi koji ga prate vjeruju u usluge, proizvode, mišljenje koje promovira i preporučuje. Bilo bi dobro da ima i neko znanje o tome što nudi tako da njegov Instagram bude što bolja platforma za ono što prezentira svojim followerima. To nije posao za svakoga, koliko god to većina ljudi mislila - kaže Horvat.</p><p>Zanimalo nas je i “pegla” li svoje fotke i može li se biti influencer bez toga.</p><p>- Prvo i osnovno pravilo koje će vam svatko tko se slika svaki dan reći je da je najbitnije svijetlo. Ako nađete dobro svjetlo i imate oko za dobar kadar, onda i ne treba previše obrađivati fotografiju. Naravno da koristim standardne aplikacije za obradu fotografija - govori Horvat. Objasnio je i kako funkcionira taj posao.</p><p>- Većina brendova radi na principu kompenzacije što znači da ne plaćaju objave već poklanjaju proizvode ili usluge. Zbog toga je meni jako bitno da radim s najboljim brendovima jer vrijednost tih proizvoda opravdava tu suradnju. Naravno da postoje i kampanje koje se plaćaju, ali to najčešće ide preko PR agencija koje zastupaju te brendove i dogovaraju se posebni uvjeti za tu suradnju - objašnjava Horvat. Susreo se i s negativnom stranom svog posla.</p><p>- Zna se desiti s vremena na vrijeme da dobijem neki ružni komentar, ali to se stvarno rijetko dešava. Mislim da većina ljudi koja me prati je imala priliku gledati me svakodnevno na TV-u više od 100 dana pa imaju osjećaj da me znaju. Moj profil je otključan tako da svatko može komentirati, pa ne čudi da zaluta i koji hejter - kaže Horvat.</p><p>A kako se nosi s kritikama?</p><p>- Pa najiskrenije i ne baš lako jer sam po prirodi osjetljiv i samokritičan. Dosta sam ojačao nakon realityja jer se tada susretneš sa svakakvim komentarima i kritikama. Danas sam puno jači što se toga tiče nego prije nekoliko godina - kaže.</p><p>A najljepši dio posla mu je kad netko posluša njegov savjet na društvenoj mreži.</p><p>- Lijepo i kad se vratiš s putovanja i dočekaju te paketi sa predivnim proizvodima koje možda si ne bi mogao priuštiti. </p>