Na Wall Streetu se proteklih dana odvija prava financijska borba između Davida i Golijata, a čak i oni koji ne znaju ništa o dionicama, shortanju i hedge fondovima zainteresirali su se za generacijski sukob između mlađih korisnika a Reddita i tzv. vukova s Wall Streeta.

Ključne su u svemu dionice posrnulog trgovačkog lanca za prodaju videoigara GameStop, koje su ljudi mahnito počeli kupovati kontra očekivanjima burze i tako kreirali popriličan financijski kaos.

Netflix ne gubi vrijeme, a najpopularniji streaming servis na svijetu već je u pregovorima oko ove 'vruće teme', koju želi adaptirati u dugometražni igrani film.

Za scenarij bi se trebao pobrinuti Mark Boal ('Zero Dark Thirty', 'The Hurt Locker'), dok će se u glavnoj ulozi navodno pojaviti Noah Centineo (24), miljenik tinejdžerica iz Netflixovog romantičnog hita 'To All the Boys I've Loved Before'.