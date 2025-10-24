Završni dio serije, 'The Rightside Up', bit će prikazan u sveukupno 350 kina, a datumi za svako bit će objavljeni u nešto kasnijem periodu, no obožavateljima će biti ispunjeno ono što su priželjkivali neko vrijeme
Netflix ima odlične vijesti za ljubitelje 'Stranger Thingsa'
Netflix je razveselio brojne obožavatelje 'Stranger Thingsa'. Naime, otkrili su da će dvosatni završni dio serije 'The Rightside Up' ipak biti premijerno prikazan u više od 350 kina, 31. prosinca, s početkom u 17 sati prema pacifičkom vremenu, odnosno 20 sati prema istočnom vremenu, do 1. siječnja 2026. Usto, ovo je i po prvi puta da će epizoda Netflixove biti prikazana na platnima. Što se tiče točnih detalja o kinima, oni će prema najavi Netflixa, biti objavljeni u nešto kasnijem periodu.
Nedavno su tvorci serije, Matt i Ross Duffer, na naslovnici Varietyja naglasili da bi bilo poželjno da se finalna epizoda premijerno prikaže na Staru godinu,.
- Ljudi ne mogu iskusiti koliko se vremena i truda troši na zvuk i sliku, a gledaju ih u smanjenoj kvaliteti. Više od toga, radi se o tome da se to doživi istovremeno s obožavateljima - rekao je Matt.
- To bi bilo odlično. Jer bi obožavatelji mogli biti tamo s drugim obožavateljima i doživjeti to kao zajedničku stvar. Bilo bi nevjerojatno - dodao je Ross.
Jedno od najvažnijih Netflixovih pravila je prikazivanje originalnog sadržaja na streaming platformi, no svoje su dugometražne filmove prikazivali od slučaja do slučaja. Također, Greta Gerwig dogovarala je i termine o iMAX izdanju za svoj film 'Narnia'. Što se tiče Netflixova kandidata za nagrade, među kojima su 'Frankenstein', 'Jay Kelly' i 'Kuća dinamita', kao i obično,najprije će biti prikazani u malom broju kina, i to nekoliko tjedana prije same premijere na platformi.
Usto, 'KPop Demon Hunters', nakon blockbuster ljeta, bio je vodeći na kino blagajni za posebno kino izdanje s mogućnošću zajedničkog pjevanja. Netflix je sredinom mjeseca objavio i da će se film vratiti u kina, kao i glavne lance poput AMC-a, Regala i Cinemarka, a sve to tijekom vikenda Noći vještica. Netflixova glavna direktorica Bela Bajaría, u ranijem intervjuu, najprije je odbacila cjelokupnu ideju da se 'Stranger Things' prikazuje u kinima.
- Mnogo ljudi. Puno, puno, puno ljudi gledalo je 'Stranger Things' na Netflixu. Nije patio od nedostatka razgovora, zajednice, dijeljenja obožavatelja. Mislim da objavljivanje na Netflixu daje obožavateljima ono što žele - istaknula je Bela tada.
Obožavatelji su veliku želju za ideju premijernog prikazivanja u kinu izrazili tek nakon što su vidjeli naslovnicu Varietyja. Također, u objavi Varietyja na Instagram profilu ostavili su i brojne komentare.
'Dovraga, propuštena prilika za Netflix da zaradi još novca...Da je bio u kinima, bio bi to ogroman događaj gdje se ljudi odijevaju kao Barbie', 'Netflix nije u pravu. Našoj industriji treba više uzbuđenja u kino kulturi', samo su neki od komentara, no želja će im na kraju biti ispunjena.
