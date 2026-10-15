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'GUARDING STARS'

Netflix je objavio trailer za novi božićni film, svi komentiraju jednu stvar: 'Točno to mi treba!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Netflix je objavio trailer za novi božićni film, svi komentiraju jednu stvar: 'Točno to mi treba!'
Foto: screenshot/Youtube
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Ako ste prije dvadesetak godina uživali u novim epizodama Tračerice i Gilmorica, a Blaire i Dean imaju posebno mjesto u vašim srcima i dan danas, ovaj će vas trailer vjerojatno oduševiti...

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Ljeto je prošlo, topli dani su iza nas, a iako do Božića ima više od dva mjeseca, Netflix je već objavio trailer za nadolazeći blagdanski film 'Guarding Stars' koji na ovaj streaming servis stiže 18. studenog. A ono što mnogi korisnici društvenih mreža komentiraju je glumačka postava koja u mnogima izaziva popriličnu nostalgiju. 

Naime, glavni glumci ove romantične komedije su Leighton Meester i Jared Padalecki. Leighton su mnogi još prije skoro 20 godina upoznali u ulozi Blaire Waldorf u seriji 'Tračerica', dok se Jared proslavio ulogom Deana Forestera u 'Gilmoricama', a mnogima je poznat i po ulozi Sama Winchestera u seriji 'Supernatural'. 

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Foto: DANIEL COLE

I čini se kako je ova kombinacija glumaca upravo ono što je izazvalo najveće oduševljenje među publikom. 'Jared i Leighton u blagdanskoj romantičnoj komediji je sve što mi treba!', 'Vrištim! Ovo izgleda fantastično!', 'Tračerica i Gilmorice zajedno?! Savršeno!', 'O, njihova kemija na ekranu će biti fantastična', samo su neki od oduševljenih komentara na društvenim mrežama. 

Foto: Screenshot/YouTube.

Film je nastao prema knjizi 'The Bodyguard' Katherine Center iz 2022. Meester glumi profesionalnu i strogu tjelohraniteljicu koja je zadužena za zaštitu šarmantne akcijske zvijezde kojeg glumi Padalecki. Nakon što su prisiljeni provesti praznike zajedno, njihov se odnos, očekivano, zakomplicira... 

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Osim njih dvoje, u filmu se još pojavljuju Andie MacDowell, Walker Hayes, NoahLaLonde, Toby Sanderman, Rachael Ancheril, Phil Brooks, Ava Max, Shaun Johnston... 

POGLEDAJTE TRAILER: 

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