Ako ste prije dvadesetak godina uživali u novim epizodama Tračerice i Gilmorica, a Blaire i Dean imaju posebno mjesto u vašim srcima i dan danas, ovaj će vas trailer vjerojatno oduševiti...
Netflix je objavio trailer za novi božićni film, svi komentiraju jednu stvar: 'Točno to mi treba!'
Ljeto je prošlo, topli dani su iza nas, a iako do Božića ima više od dva mjeseca, Netflix je već objavio trailer za nadolazeći blagdanski film 'Guarding Stars' koji na ovaj streaming servis stiže 18. studenog. A ono što mnogi korisnici društvenih mreža komentiraju je glumačka postava koja u mnogima izaziva popriličnu nostalgiju.
Naime, glavni glumci ove romantične komedije su Leighton Meester i Jared Padalecki. Leighton su mnogi još prije skoro 20 godina upoznali u ulozi Blaire Waldorf u seriji 'Tračerica', dok se Jared proslavio ulogom Deana Forestera u 'Gilmoricama', a mnogima je poznat i po ulozi Sama Winchestera u seriji 'Supernatural'.
I čini se kako je ova kombinacija glumaca upravo ono što je izazvalo najveće oduševljenje među publikom. 'Jared i Leighton u blagdanskoj romantičnoj komediji je sve što mi treba!', 'Vrištim! Ovo izgleda fantastično!', 'Tračerica i Gilmorice zajedno?! Savršeno!', 'O, njihova kemija na ekranu će biti fantastična', samo su neki od oduševljenih komentara na društvenim mrežama.
Film je nastao prema knjizi 'The Bodyguard' Katherine Center iz 2022. Meester glumi profesionalnu i strogu tjelohraniteljicu koja je zadužena za zaštitu šarmantne akcijske zvijezde kojeg glumi Padalecki. Nakon što su prisiljeni provesti praznike zajedno, njihov se odnos, očekivano, zakomplicira...
Osim njih dvoje, u filmu se još pojavljuju Andie MacDowell, Walker Hayes, NoahLaLonde, Toby Sanderman, Rachael Ancheril, Phil Brooks, Ava Max, Shaun Johnston...
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