Netflix naljutio kršćane: Isus u božićnom specijalu kao gay...

Milijuni kršćana diljem svijeta neugodno su iznenađeni odlukom streaming servisa da na svojoj platofrmi prikaže božićni satirični specijal u kojem je Isus prikazan kao prikriveni gay. Riječ je o kratkom filmu naslova 'The First Temptation of Christ', na stranicama Netflixa svrstanom u žanr crne komedije.

Kontroverzni film premijerno je prikazan na brazilskom Netflixu 3. prosinca te je u zemlji s izuzetno velikom katoličkom zajednicom podignuo puno prašine, a peticija da se film ukloni skupila je više od milijun potpisa.

Potpisnici peticije film smatraju krajnje nekorektnom satirom koja vrijeđa moralne osjećaje svih vjernika, a brazilska komičarska grupa Porta dos Fundos i sama se oglasila na društvenim mrežama.

- Cijenimo umjetničku slobodu i humor kroz satiru na najraznovrsnije kulturne teme našeg društva i vjeruje da je sloboda izražavanja ključna konstrukcija demokratske zemlje - naveli su u priopćenju.

Enquanto tá rolando abaixo assinado contra, a gente comemora o sucesso de mais uma criação de Deus: nosso Especial de Natal @NetflixBrasil "A Primeira Tentação de Cristo" continua cada vez mais poderosíssimo. Mas querendo assinar, segue o link: https://t.co/pU0tk1J59z pic.twitter.com/sVYRtyru5w — Porta dos Fundos (@portadosfundos) 9 December 2019

U Prvom Kristovom iskušenju (The First Tempation of Christ) Isus i njegov prijatelj Orlando stižu k Mariji i Josipu na rođendansku zabavu. Isus tom prilikom pokušava sakriti svoj odnos s Orlandom koji pak neprestano sugerira da su više od prijatelja. Ista komičarska grupa stoji i iza 'Posljednjeg mamurluka' (The Last Hangover), koji prikazuje Isusove učenike kako ga traže nakon posljednje večere. Za taj uradak zaradili i su i International Emmy nagradu.

