Netflix pauzira snimanje 'Krune' u znak poštovanja prema pokojnoj kraljici Elizabeti II.

Netflixova popularna dramska serija 'Kruna' pauzirat će snimanje šeste sezone u znak poštovanja prema pokojnoj kraljici Elizabeti II., objavili su u petak britanski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Serija 'Kruna' Petera Morgana temelji se na životu, karijeri i ostavštini 96-godišnje kraljice koja je služila Britaniji dugih 70 godina kao njezin najdugovječniji monarh u povijesti. Elizabeta II. umrla je u četvrtak u svojem dvorcu Balmoral u Škotskoj.

- Kruna je ljubavno pismo njoj i zasad nemam što dodati, samo šutnju i poštovanje - oglasio se Morgan nakon što je Buckinghamska palača objavila kraljičinu smrt. Dodao je: 'Očekujem i da ćemo prekinuti snimanje iz poštovanja na neko vrijeme'.

Peta sezona serije trebala bi izaći na Netflixu u studenom.

- Ako se serija bude još prikazivala kad kraljica umre, prekinut će se na neko vrijeme - rekao je još prije nekoliko godina redatelj Krune Stephen Daldry. Dodao je:

- Nitko od nas ne zna kad će to vrijeme doći, ali bilo bi ispravno i prikladno pokazati poštovanje kraljici. To bi jednostavno bila počast i znak poštovanja. Ona je globalna figura i to je ono što bismo trebali učiniti. Ona je izvanredna žena i ljudi će biti uznemireni.

Glumice Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Staunton dobile su priliku utjeloviti kraljicu Elizabetu II. u seriji u različitim fazama njezinog života.

Najčitaniji članci