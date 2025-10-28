Netflixov hit film koji je naljutio gledatelje, naljutio i Pentagon

Novi politički triler oskarovke Kathryn Bigelow, 'Kuća dinamita' (A House of Dynamite), postao je instantni hit na Netflixu, ali je istovremeno izazvao žestoku reakciju publike, ali i američkog Ministarstva obrane. Film, koji prati fiktivni odgovor američke vlade na napad nuklearnim projektilom, prikazuje ključni američki obrambeni sustav kao nepouzdan i skup, što je navelo Pentagon da izda interni dopis kako bi se obranio od onoga što smatraju holivudskim "širenjem straha".

Fikcija protiv stvarnosti: Sporna scena presretanja

Radnja filma u kojem glume Idris Elba i Rebecca Ferguson, vrti se oko kritičnih 18 minuta nakon lansiranja neidentificiranog interkontinentalnog balističkog projektila prema SAD-u. Tenzije dosežu vrhunac u sceni u kojoj američki proturaketni štit ne uspijeva zaustaviti prijetnju, jedan presretač zakaže pri lansiranju, a drugi promaši cilj.

Kap koja je prelila čašu za Pentagon bila je izjava lika ministra obrane, kojeg glumi Jared Harris, da sustav vrijedan 50 milijardi dolara (oko 46.5 milijardi eura) ima tek 50% šanse za uspješno presretanje. Agencija za proturaketnu obranu (MDA) promptno je reagirala internim dopisom, o kojem je prvi izvijestio Bloomberg. U dopisu se navodi da, iako film "naglašava da odvraćanje može zakazati, što pojačava potrebu za aktivnim sustavom domovinske raketne obrane", on istovremeno "umanjuje" stvarne američke sposobnosti.

Iz MDA poručuju da testiranja u stvarnom svijetu pričaju "drastično drugačiju priču". Tvrde da se brojka od 50% odnosi na rane prototipove, dok današnja tehnologija "pokazuje 100-postotnu stopu točnosti na testiranjima već više od desetljeća".

Hollywood uzvraća udarac

Autorski tim filma, međutim, ne odustaje od svoje verzije priče. Scenarist Noah Oppenheim izjavio je da se "s poštovanjem ne slaže" s Pentagonovim tvrdnjama. Objasnio je da se prikaz u filmu temelji na podacima iz kontroliranih testova i razgovorima s brojnim neimenovanim stručnjacima.

- To se temelji na podacima iz kontroliranih testova. Dakle, možete zamisliti, to je u najboljim mogućim okolnostima. Mnogi ljudi s kojima smo razgovarali smatrali su da je i 61 posto (brojka koju u filmu spominje zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost) vrlo velikodušna procjena za sustav koji imamo - izjavio je Oppenheim. Dodao je kako SAD u svom arsenalu ima manje od 50 presretača, pa čak i da sustav radi savršeno, njihov broj je vrlo ograničen.

Redateljica Kathryn Bigelow, prva žena koja je osvojila Oscara za najbolju režiju ("Narednik James"), potvrdila je da namjerno nije konzultirala Pentagon tijekom produkcije kako bi osigurala "veću neovisnost". Ipak, naglasila je da su na setu svakodnevno bili prisutni tehnički savjetnici koji su radili u Pentagonu.

Političke tenzije i optužbe

Pentagon je u službenoj izjavi potvrdio da nije bio konzultiran te da film "ne odražava stavove ni prioritete trenutne administracije". Ova izjava dodatno je naglasila politički naboj koji film nosi, posebice u vrijeme povišenih globalnih tenzija i kada Sat sudnjeg dana stoji bliže ponoći no ikad prije. Kritičari filma sugeriraju da Hollywood koristi fikciju za prenošenje političkih poruka i da se narativ o Americi koja je na korak od katastrofe dobro prodaje.