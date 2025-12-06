Netflixov hit s Clooneyem nije oduševio kritičare: 'Emotivan, ali nedovoljno hrabar...'

Film „Jay Kelly“, koji je stigao na Netflix, prati ostarjelu filmsku zvijezdu Jaya Kellyja (George Clooney). Nakon godina slave, Jay shvaća da mu je privatni život zapušten, pa s menadžerom (Adam Sandler) odlazi na put kroz Europu kako bi se ponovno povezao s obitelji i pokušao pronaći smisao.

Foto: YouTube

Režiser Noah Baumbach ovim filmom želi prikazati kako slava izgleda iza kulisa te što sve donosi život „velike zvijezde“.

Publika i stručnjaci kažu da je Clooneyjev nastup vrlo uvjerljiv i da dobro prikazuje Jayevu ranjiviju i emotivniju stranu. Ipak, mnogi smatraju da lik ponekad djeluje udaljeno, pa je teško potpuno se povezati s njim. Sporedni lik njegova menadžera često izgleda prirodnije i toplije.

Foto: YouTube

Navode da je film vizualno vrlo lijep — kamera hvata atmosferu, a režija balansira između drame i lagane satire. No najveća zamjerka je to što film ne ide dovoljno duboko u mračniju stranu slave. Kad bi trebao biti hrabriji i oštriji, često ostaje blag i suzdržan, ističu kritičari.