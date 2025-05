Neugodno za gledati! Kristina i Marko odbili pozdraviti Franju: 'Nemam što davati ruku njemu'

Nesvakidašnja situacija dogodila se na posljednjoj zajedničkoj večeri kandidata iz 'Braka na prvu'. Franjo i Irma stigli su na večeru te, kao i svaki par, krenuli su pozdravljati sve prisutne. No, Kristina je Franji rekla da nije potrebno pozdravljati nju i njezinog partnera Marka, a neugodni trenutak pogledajte ovdje.

Foto: RTL

- Mislim da je ljudski i kulturno pozdraviti svakog tako da sam pozdravio i njih, ali nisu oni bili zainteresirani za odzdraviti tako da eto - rekao je Franjo.

- Nemam što davati ruku čovjeku kojeg ne smatram čovjekom tako da ja dajem ruku ljudima koje smatram ljudima, osobom - kazala je Kristina.

Irma je također krenula pozdravljati Kristinu i Marka.

Foto: RTL

Dok je Marko vratio pozdrav, Kristina joj je dodala da se ne ljuti. Irma je poručila da se neće ljutiti pa je pohvalila Kristininu haljinu na čemu joj se ova zahvalila.

Eksperti Dean Pelić, Iva Stasiow i Matej Sakoman primijetili su da i dalje postoje tenzije između Marka i Kristine prema Irmi i Franji. Iva ih je pitala što misle zašto je to tako.

Foto: RTL

- Da bi on obranio Kristinu, on pokazuje ljutnju prema njima. Njezina čast je povrijeđena i ona tu ispada pozitivna, a ovo dvoje se s time ne slažu i Franjo stalno govori: 'Vidjet ćete na slikama da mi to nismo napravili, da je to sve predstava' - objasnio je Sakoman.